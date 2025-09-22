《醜得要命》親戚朋友都說她醜？《屍速列車》導演點名「申鉉彬」打造懸疑新章

延尚昊同名漫畫作品改編，申鉉彬《醜得要命》挑戰無臉女人

《醜得要命》（The Ugly）改編自延尚昊的同名漫畫《얼굴》，該作品於2018年發表。延尚昊是韓國中生代導演中的佼佼者，不僅因為他打造了爆款電影《屍速列車》，更因他在漫畫創作、劇本編寫與導演三個領域皆展現出卓越才華，成就非凡。

曾經在《機智醫生生活》裡面演出張冬天這個可愛角色，因此獲得廣大影迷喜愛的申鉉彬，卻在《屍速列車》延尚昊導演新片《醜得要命》中演出無臉女人，申鉉彬回憶當初的情況：「導演曾經問她：『有部電影中有一個無法露臉的角色，不知道有什麼樣的演員會願意演出？』我跟導演說：『那就試試看以你心中想要的演員提案』沒想到竟然是我。」導演延尚昊笑著說：「在導演專業用語裡面有句話叫做『探探口風』啊！」

申鉉彬表示：「我想這樣的角色設定並不是隨時都有機會演繹，既困難又有趣，所以決定接受挑戰。一般演員總是思考怎樣演才能讓臉更清楚地被看到，但我反而要刻意避開、甚至遮掩自己的臉，這真的很難。因此我必須思考，該如何透過肢體、動作、聲音來表現角色。」真的是非常不容易的演出，也讓許多申鉉彬的支持粉絲期待可以進戲院一窺這個角色的全貌！

《醜得要命》申鉉彬完全沒有露出她原本秀麗的面貌。

沒有臉的存在，申鉉彬靠聲音與肢體掀起演技新篇章

申鉉彬曾在電視劇《機智醫生生活》的張冬天醫生的角色圈粉無數，之後又在《財閥家的小兒子》和《跟我說愛我》一樣亮眼演出，聲勢大漲。這次申鉉彬在《醜得要命》飾演最重要的核心女主角：紡織廠女工的「鄭英熙」，偏偏她也是整部電影中完全沒有露臉的存在。即使沒有露臉，卻牽動著觀眾觀賞電影時的緊繃情緒，申鉉彬挑戰表演難度極高同時也是張力十足的角色。僅憑雙手、肩膀、聲音與身體姿態來表現人物，展現出對於角色分析能力與獨特的表演方式非常到位。申鉉彬表示：「這是一次透過肢體語言和聲音，而非傳統臉部表情，絕對是我以最不一樣形式來探索新演技的機會。」

導演延尚昊坦言，選角是《醜得要命》最大的挑戰之一：「誰會願意出演一個從頭到尾不曾露臉的角色？然而申鉉彬毫不退縮，全心投入，做足功課。她透過雙手、肩膀與細膩的肢體動作傳達情感，讓鄭英姬這個角色栩栩如生地呈現在觀眾眼前。」他盛讚申鉉彬無畏且突破傳統的演出，不僅打破了表演的限制，更展現她駕馭困難且獨特角色的實力。延尚昊感動地說：「看到像申鉉彬這樣努力付出，真的很了不起，我對她充滿敬佩。」

《醜得要命》利用特殊化妝、髮型改變造型。

《醜得要命》故事講述，一位天生失明、從未看過這個世界卻能刻出世上最美印章的篆刻工藝大師，他有著神乎其技的篆刻功力，因此成為仍然活存的國寶級人物。正當他拍攝紀錄片的採訪時，被失明父親獨自撫養長大的兒子卻接到一通電話：「我們發現了一具屍體，她應該是你的母親。」40年前失蹤的母親乍然出現，兒子想要了解母親為何突然離開，尋訪了許多親戚朋友都說：「她就是很醜…」9月26日(五)全台上映。

《醜得要命》故事從一個被埋藏了40年骨骸中展開。

《醜得要命》申鉉彬完全沒有露出她原本秀麗的面貌。

《醜得要命》在得知警方發現母親屍骸後逐漸揭露真相。

《醜得要命》朴正民一人分飾兩角。

《醜得要命》朴正民自告奮勇演出盲人角色背後藏洋蔥。

《醜得要命》朴正民特別去練了篆刻技術來演出盲人篆刻師。

《醜得要命》導演延尚昊都敬佩申鉉彬的演出。

《醜得要命》。