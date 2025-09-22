《從前從前我的媽》法國律師自傳改編 媽媽的信念改寫孩子命運

★ 改編法國律師羅蘭佩雷斯的同名自傳小說

★ IG洗腦神曲La Maritza原唱 法國香頌國寶雪兒薇·瓦丹驚喜跨刀演出

★ 喜劇鬼才導演肯‧史考特 《百萬精先生》、《跟著IKEA衣櫥去旅行》笑翻全球溫馨動人力作

★《巴黎我愛你》、《瑪麗亞‧蒙特梭利》演技派性感女星蕾拉·班克緹 跨越世代展現母愛光輝

★《我的巴黎舅舅》、《噠噠噠達利》 法國新生代喜劇演員強納森・考亨 溫柔不失幽默真摯演出



蕾拉班克緹跟強納森考亨在法國影視圈是多年銀幕搭檔，現實生活中也是親密好友。有趣的是，他們在加拿大喜劇鬼才導演肯史考特的新作《從前從前我的媽》(𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗨𝗽𝗼𝗻 𝗠𝘆 𝗠𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿)飾演一對母子。他們不僅對此劇本相當喜愛，也特別事前準備彼此角色上的默契建立。畢竟，蕾拉班克緹在本片必須從30歲演到85歲，妝髮及肢體表演在整部電影中活絡地橫跨世代，外媒報導這是一部暖心、向母親致敬的偉大電影。

蕾拉班克緹是位具有阿爾及利亞血統的法國演員，他不僅擁有窈窕身材，演技上更是值得一提；首部作品與法國影帝文森卡索合演的《死亡人偶》，爾後出演多部膾炙人口的作品，包含《巴黎我愛你》、《大獄言家》等片。更憑《珍愛泉源》獲得法國凱薩獎最佳女主角提名。

強納森考亨在法國的電視及電影圈闖蕩多年，在喜劇電影類型上相當多亮眼成績，憑Neflix劇集《神偷大軍》打開知名度、備受影迷喜愛。除此之外，2021年更憑藉著電影作品《好孕鋼琴師》一舉入圍凱薩獎、盧米埃電影獎「最佳男主角」，一躍成為法國備受注目的影壇亮眼之星。

《從前從前我的媽》。右/捷傑電影提供

《從前從前我的媽》改編自法國律師羅蘭佩雷斯(Roland Perez)的同名自傳小說，羅蘭說在發布這本小說前，未曾在公開場合談過他的殘疾。母親去世後，他希望分享這個故事，同時也向為孩子奮鬥的隱形母親致敬。

飾演羅蘭母親的蕾拉班克緹，對於這劇本相當感動，拍攝過程彷彿冥冥之中藉由這部電影試著向所有的母親致敬，包括自己的母親。因為在內心深處，母親們即使沒有披風，依然是超級英雄。而飾演羅蘭本人的強納森考亨，他能夠參與這部跨時代的喜劇電影相當榮幸，期盼看完這部電影的觀眾撥空打電話給自己的母親，或是父親，也或是某個你們愛的人。

《從前從前我的媽》。右/捷傑電影提供

《從前從前我的媽》故事講述1963年，艾絲特生下家中最小的孩子──羅蘭，本該歡天喜地迎接新生命的到來，他天生卻患有足內翻，無法跟正常人一樣站立。儘管周遭的人都勸艾絲特放棄，但她仍對兒子許下承諾，他也可以像其他人一樣行走，擁有精彩的人生。從那刻起，她傾盡一切，只為了讓這個承諾成真。本片以一種說書、橫幅翻頁式的影像語彙，敘述著跨時代的動人故事，不僅向母親這個角色致敬，也飽含著那代人不屈撓的精神。本片將在10月24日全台正式上映，更多資訊👉捷傑電影官方社群

《從前從前我的媽》。右/捷傑電影提供

《從前從前我的媽》。右/捷傑電影提供

《從前從前我的媽》。右/捷傑電影提供

《從前從前我的媽》。右/捷傑電影提供