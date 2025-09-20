《蘿拉快跑》27年前神作回歸 紅髮女郎的極速挑戰

鬼才大導演湯姆提克威一鳴驚人代表作《蘿拉快跑》創下許多得獎紀錄，包括日舞影展觀眾票選獎、德國電影獎最佳影片等28個獎項。《蘿拉快跑》首次在德國放映為1998年，暌違27年，該片數位修復版將於10月4日於光點華山電影館限量放映。

故事描述一對戀人20分鐘內必須找回鉅款，3段截然不同的決定造成3種後果。湯姆提克威採用非線性敘事方式，以節奏明快、不連續的分鏡畫面構成，講述的雖然是同一個時段發生的事，藉由細微差別，使每段故事的發展與結局各異。

導演也引用《黑洞頻率》及《蝴蝶效應》等經典科幻電影的情節，精采的配樂和男女主角的演出，讓本片囊括德國電影獎最佳影片，以及其他來自各地的獎項共28項，亦入圍英國影藝學院最佳外語片等。

金馬執委會執行長聞天祥表示，第一次看《蘿拉快跑》時，馬上想到波蘭大師奇士勞斯基1981年拍攝（1987年才得以上映）的《機遇之歌》。當時女主角法蘭卡波坦特奮力激昂的姿態，「讓人對她的愛情意志動容，亦為那個世代的叛逆虛無寫下適切的註腳。大量的動作元素、剪接和配樂相輔相成，而創造出令觀眾迷惑又震撼的感官經驗。」

《蘿拉快跑》。圖/聯影電影提供

此外，《蘿拉快跑》運用望遠鏡頭的窄視野和透視壓縮，大幅影響景框X軸（左右水平移動）上的動作速度，使女主角蘿拉奔跑的速度看起來遠比實際所能跑的還要快，此不尋常的速度操控讓本片成為動作驚悚片的經典。

電影原聲帶由電子音樂翹楚克里梅克（Johnny Klimek）與資深製作人海爾（Reinholf Heil），攜手導演創作與監製，亦邀請德國氛圍派前鋒Sun Electric、電影配樂家LeeSpencer等聯手，把觀眾帶入全然視覺化的音樂世界女主角法蘭卡波坦特也親自演唱電影配樂。

《蘿拉快跑》數位修復版將於10月4日光點華山電影館限量放映，凡購買此場次者可免費獲贈A3原文海報一張，值得一提的是，《蘿拉快跑》導演新作《光》也於10月3日全台上映，凡於光點華山購票即可免費獲贈《光》A3原文海報一張，聯影辦公室親購《光》交換券可再獲得《光》全開中文海報一張，更多詳細上映和海報預售票開賣訊息，請鎖定👉聯影電影fb粉絲團

