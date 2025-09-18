《病毒》裴斗娜x金倫奭上演致命愛情 韓媒讚：創新又逗趣的災難

《我只是個計程車司機》製作團隊打造的災難鉅獻《病毒》（Virus），將於9月19日（五）上映！《病毒》集結《嬰兒轉運站》裴斗娜、《露梁：死亡之海》金倫奭、《之前的我們》張基河、《犯罪都市2》孫錫求、《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭、《Moving 異能》金熙元等實力派演員精彩共演！

《病毒》故事敘述澤善（裴斗娜 飾）感染了能莫名陷入愛情的致死率百分百的病毒，她與從沒談過戀愛的研究員秀必（孫錫求 飾）、認識多年的同學延宇（張基河 飾），以及唯一能製作抗病毒藥物的專家李均（金倫奭 飾）這三名男子將展開意想不到的故事！

《病毒》以獨特又引人入勝的災難劇情，讓多位記者紛紛掛名推薦，「韓聯社」朴元熙記者：「特別的幽默笑哏大集合！」、「每日經濟 STARTODAY」韓賢正記者：「無害又令人中毒的電影！」、「Newsen」張藝瑟記者：「裴斗娜奮不顧身的熱情演技！」、「HERALD POP」李美知記者：「如春日般惹人愛的災難鉅獻！」觀眾也紛紛熱推：「像病毒一樣擁有致命般的魅力！」、「裴斗娜真的太可愛了！」、「創新又逗趣的災難鉅獻！」

特別的是，《病毒》是裴斗娜和孫錫求繼《超感8人組2》、《最完美的離婚》後三度合作的作品，兩人還曾在2018年傳出緋聞，對於再次合作感想，裴斗娜表示：「因為和孫錫求合作很多次了，所以拍攝得很愉快！」裴斗娜也盛讚孫錫求用心對待角色的敬業精神，她透露：「孫錫求演員總會事先努力鑽研所飾演的角色，找到適合角色的語調和行為舉止！」災難鉅獻《病毒》9月19日（五）在臺上映！

《病毒》本作是裴斗娜和孫錫求繼《超感8人組2》、《最完美的離婚》後三度合作的作品。圖/車庫娛樂提供

「名導最愛」裴斗娜出道27年，邊跑邊大哭全因《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭？！

出道27年的裴斗娜曾和許多名導合作，像是《駭人怪物》奉俊昊、《我要復仇》朴贊郁、《空氣人形》&《嬰兒轉運站》是枝裕和、《超感8人組》華卓斯基姐妹等，對於和這幾位導演合作的感想，裴斗娜表示：「我將演戲重點放在導演們他們想以什麼樣的意圖去講述怎麼樣的故事，我認為自己最大的義務和角色就是去實現他們想要的人物和故事。」

對於之後是否會想接演寫實的愛情電影，裴斗娜表示：「比起自己參演，我更喜歡看別人演的愛情劇，所以我很喜歡《苦盡柑來遇見你》，喜歡深刻描繪人的一生的題材，如果帶有社會訊息或刺激觀眾情感的作品，好像更吸引人呢！」特別的是，裴斗娜與《苦盡柑來遇見你》的女主角IU也曾合作過《嬰兒轉運站》，兩人當時在電影中精彩的對手戲也造成話題！

而近期以《苦盡柑來遇見你》榮獲「2025全球OTT大獎」最佳女配角獎的廉惠蘭，在《病毒》中飾演因感染到不明病毒而性情突變的角色，裴斗娜透露希望之後有機會能再和廉惠蘭合作其他作品，她表示：「我在看《苦盡柑來遇見你》時，因為廉惠蘭演員的演技而流了很多淚！我在跑步機上常邊看電視劇、電影邊運動，在看《苦盡柑來遇見你》時，不僅消除了體脂肪，連眼淚也一起流出來了，眼淚一直跑出來，幾乎是脫水的程度！」

《病毒》「名導最愛」裴斗娜邊跑邊大哭全因《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭？圖/車庫娛樂提供

「IU舊愛」張基河聽《病毒》金倫奭一番話答應和裴斗娜談情？！

出道23年的張基河在《病毒》中飾演平凡的汽車銷售員，和裴斗娜在電影中有意外的情感發展。張基河在韓國是家喻戶曉的創作歌手，近期也來臺參加音樂節與歌迷同樂。曾和IU有過一段情的他，近年不僅為電影《神鬼海底撈》、《辣手警探2》製作音樂，還在劉台午主演的電影《之前的我們》中飾演他的朋友。

對於《病毒》這部作品，張基河坦言之前曾婉拒參演本作，他說：「戲分比想像中多，所以我一開始拒絕了，但金倫奭前輩對我說電影界的人做事不馬虎，路都幫我鋪好了，要我當作是去玩的就好。聽了前輩這些話後，我就比較有自信了，抱持學習的心態決定參演本作。」而張基河自然的演技也令觀眾驚豔不已！災難鉅獻《病毒》本週五9月19日在臺上映。

《病毒》裴斗娜。圖/車庫娛樂提供

《病毒》裴斗娜Ｘ孫錫求無懼戀愛緋聞仍大方合作。圖/車庫娛樂提供

《病毒》裴斗娜太入戲！害「影帝」金倫奭差點爆血管？圖/車庫娛樂提供

《病毒》孫錫求在本作中飾演一名病毒研究員。圖/車庫娛樂提供

《病毒》裴斗娜在電影中遭病毒感染。圖/車庫娛樂提供

《病毒》由《我只是個計程車司機》製作團隊打造。圖/車庫娛樂提供

《病毒》裴斗娜私自舉辦「金倫奭影展」還偷問《屍戰朝鮮》朱智勛「這個」問題。圖/車庫娛樂提供

《病毒》。圖/車庫娛樂提供

《病毒》。圖/車庫娛樂提供

《病毒》金倫奭。圖/車庫娛樂提供

《病毒》裴斗娜。圖/車庫娛樂提供

《病毒》裴斗娜。圖/車庫娛樂提供

《病毒》。圖/車庫娛樂提供

《病毒》。圖/車庫娛樂提供