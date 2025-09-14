《拉威爾：萬丈光芒》綻放法國音樂魅力「拉威爾」誕辰150週年獻禮

2025年適逢法國作曲家莫里斯拉威爾（Maurice Ravel, 1875-1937）誕辰150週年，由德法公共電視ARTE推出的音樂電影《拉威爾：萬丈光芒》（Ravel in a Thousand Sparkles），9月17日於臺中國家歌劇院中劇院舉行台灣首映。台灣首映搭配臺中國家歌劇院「2025 NTT遇見巨人—哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團」音樂會而舉辦，音樂會也將演奏拉威爾「拉威爾：G大調鋼琴協奏曲，作品83」。9月20日於台北松仁威秀TITAN SCREEN 舉辦限定巨幕場。

本片集結巴黎管弦樂團（Orchestre de Paris）、莫迪里亞尼弦樂四重奏（Modigliani Quartet）、重音室內合唱團（accentus）等世界級樂團演出，並由巴黎管弦樂團音樂總監克勞斯麥凱萊（Klaus Mäkelä）領銜，與鋼琴家貝特朗夏瑪尤（Bertrand Chamayou）、女高音莎賓黛薇兒（Sabine Devieilhe）等音樂名家，演繹包含經典曲目《波麗露》等十一首不朽樂章。《拉威爾：萬丈光芒》全片以360°空間聲音錄製和混音，搭配現代電影技術打造沉浸式視聽饗宴，向當代觀眾介紹拉威爾的音樂與精神軌跡。媒體盛讚為「一場詩意的穿越」、「全面感官盛宴」。

2022年底，導演團隊便與巴黎愛樂廳攜手，構思以巴黎管弦樂團為核心的拉威爾紀念計畫。當時他們不僅討論到配合愛樂廳的「波麗露」展覽，更決定打造一部跨越音樂與影像的紀念性作品，最終發展出音樂電影《拉威爾：萬丈光芒》。導演法蘭索瓦勒內馬丁（François-René Martin）與高登（Gordon）堅持無旁白敘事，以樂曲與影像彼此滲透，營造詩意漫步觀影體驗，讓觀眾以全新方式走進拉威爾的音樂世界。

為了拍攝僅十五分鐘長的《波麗露》，劇組與整個巴黎管弦樂團就花了整整兩天。導演馬丁形容：「這就像在拍攝一部劇情片，樂團不是單純演奏，而是成為沒有台詞的演員。」樂手們必須多次反覆演奏，攝影團隊則不斷調整機位，將樂曲層層遞進的張力化為影像語言，讓觀眾在大銀幕上感受到宛如親臨現場的震撼。

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供

《拉威爾：萬丈光芒》不僅在音樂與影像的結合上獨樹一幟，拍攝地點也極具象徵性。導演團隊走訪與拉威爾生命緊密相關的場域，帶領觀眾隨著音樂流動，穿梭大師的一生。從西班牙邊境的故鄉錫布爾、晚年定居的蒙福爾拉莫里住宅，到柯比意（Le Corbusier）設計的修道院與巴黎愛樂廳。這些場景與樂曲交織成時空經緯，細膩描繪出拉威爾創作生命的各個片段。

製作團隊也採用4K規格拍攝，並在聲音層面進行 360° 空間收音與混音，讓觀眾在影院中感受到環繞感，並確保大型編制樂團的每個細節都能被精準捕捉。為了凸顯聲響的層次與空間感，音效團隊甚至將巴黎愛樂廳的建築聲學特質納入設計，創造出宛如置身音樂殿堂的體驗。

《拉威爾：萬丈光芒》台灣首映場將於9月17日（三）晚間19:30在台中國家歌劇院中劇院舉行，並邀請東海大學音樂系專任副教授兼系主任蔡永凱教授現場導聆。9月20日（六）18:30於 MUVIE CINEMAS台北松仁TITAN SCREEN舉行唯一巨幕限定場。兩場特別放映皆加贈限量A3精美電影海報，以及由陳漢金教授撰寫推薦序並親自審定的專屬線上導聆手冊。年度最獨特的音樂電影體驗，購票請洽臺中國家歌劇院官網或ACCUPASS專頁與松仁威秀影城。更多詳情👉佳映娛樂粉絲頁

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供

《拉威爾：萬丈光芒》。圖/佳映娛樂提供