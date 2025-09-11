【影評】《我家的事》潘客印首作可圈可點，在親情裂縫中凝望家的意義

早先已在台北電影節首映過的《我家的事》，為導演潘客印的第一部長片，也是其短片《姊姊》的延伸，簡單來說是平實質樸，兼雜悲喜笑淚的家庭劇。電影對於血緣關係的探討，會容易聯想到日本導演是枝裕和的《我的意外爸爸》（そして父になる）。

其實從短片《姊姊》就著墨血緣關係的議題，準備北上求學的姊姊，不僅煩惱著昂貴的私校學費，還意外獲悉自己的身世，但那幕一家人在車站送別姊姊的戲，已繳清的學費單、不捨跑進車站的呼喊揮別，可以說是極爲感人。而長片版又進一步挖掘其他角色內心的秘密，從本來的「姊姊」延伸描寫到全家人。

片中透過四位主角：爸爸 蕭順冬(藍葦華飾演)／媽媽 陳勵秋(高伊玲飾演)／姊姊 蕭春琇(黃珮琪飾演)／弟弟 蕭子夏(曾敬驊飾演)彼此各自的視角，來看待這個傳統台灣家庭橫跨24年的悲喜歲月，而他們的姓名中也恰好有一年四季「春、夏、秋、冬」的寓意在其中，一家人生活恰似一個生命週期，也象徵著人生起落，就像創作者說的，四段故事其實可以調換次序，但目前的版本是他們覺得最適合的，恰好姊姊（春）開頭，父親（冬）收尾。

電影裡父親角色的兩種意涵，生父／養父，就像是我前面提到的《我的意外爸爸》，但導演潘客印又把這個關係複雜化，爸爸好友阿淵（姚淳耀飾演）的隱瞞同志身分，讓這份「兄弟情」又格外曖昧；兩人互動密切，聊天抽菸，那幕兩個男人用煙點煙的特寫鏡頭十分曖昧，電影用了許多「特寫鏡頭」，在如此生活調性的「當代家庭電影」類型，這樣的「特寫鏡頭」無疑放大了角色的情感張力，以及對於影像符號的（刻意）強調。

《我家的事》。圖/牽猴子提供

《我家的事》隱晦的、壓抑掙扎的情感，在純樸舒緩的田園生活對映下，反而有一種難以說出口的糾結鬱悶（以及創作者欲意營造的故鄉氣息、過往回憶）。廣告詞要「多拼命才能成為一家人」，親情的基礎從來都不只有血緣，「家」的意義有時候是更多因素的疊加。而阿淵跟這個家庭複雜的牽連，也像某種程度的多元成家。可以感覺到創作者對於這些角色的呵護，再討厭再衝突，也都不忘給予角度不得已的面向鋪陳，那種帶著自責贖罪的刻劃。

除了傳統男人身為一家之主的難題，電影更多面向還是女性面對家庭、丈夫、子女的煩惱困境；從傳宗接代到生兒育女、操持家務，片中的母親有著比其他角色更加豐厚的描繪（也讓飾演母親的高伊玲勇奪北影影后）。這熟悉的台灣母親身影，讓人不僅想起八十年代楊惠姍《我這樣過了一生》（丈夫好賭、挺著大肚子），台灣拍家庭電影總愛用母性力量來凝聚家庭的核心。

《我家的事》。圖/牽猴子提供

電影恪守的小品溫情的格局，我自己會將《我家的事》對標《哈勇家》，雖然主題不同，但都是探討家庭衝突與生子傳承（均有下雪意象）。雖然嚴格來說，《我家的事》的篇章式的架構與多視角的重複搬演，對敘事節奏與情緒鋪墊，多少會受到影響，也讓角色篇幅比重有了落差。

不過以首部作品來看，潘客印可以拍到這樣算是過關了，至少指導演員部分可圈可點，藍葦華的表演稱職，廚房暴怒的橋段令人印象深刻；曾敬驊則將其顏值與表演完全發揮，這個喜劇成份頗高的角色，沖淡全片有時哀傷淡然的氣息，戲份是男配，但頗為討好。

女主角高伊玲更是得到生涯最重要的角色，她從年輕演到中年，無奈不捨、憤懣忿恨皆細膩表露，最好的一場戲就是她去要脅姚淳耀那幕，是很複雜的層次，不甘心死，失望委屈，在幾個眼神流轉就辦到了，金馬影后入圍應該不是問題。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《我家的事》。圖/牽猴子提供