《妮基的重生》被父親傷害的痛苦難以抹去 導演盼帶給倖存者能量

電影《妮基的重生》講述知名法國雕塑師、前衛藝術家和電影導演妮基．桑法勒(法語：Niki de Saint Phalle，1930年—2002年)的早年生涯，從美貌備受追捧的時尚模特兒、年輕的妻子與母親、精神病院患者到一代藝術家的重生之路。由法國女星席琳薩萊特執導，找來同樣當過模特兒、作家、藝術家的加拿大女星夏洛特勒彭飾演妮基。至於對妮基而言最重要的兩個男人，第一任丈夫彼得和第二任丈夫尚丁格利則分別找來好萊塢男星約翰羅賓森、魏斯安德森班底達米安勃納爾演出。

不論是與第一任丈夫彼得之間，有著青梅竹馬默契，甚至相約私奔相守，卻因生兒育女後逐漸走樣的關係；還是與第二任丈夫上丁格之間，從單純地友情萌芽，到因為藝術而愈走愈近，最終成為彼此靈魂、事業伴侶的路程，片中細膩刻劃了妮基與她的兩個男人之間相愛、矛盾、難以割捨的複雜情感。也由於本片拍攝未取得使用妮基作品的許可，因此相較於作品的呈現與介紹，本片更多聚焦於妮基的內心世界，特別是她走出童年被父親性侵的陰霾，開啟藝術創作的歷程。

對此，導演席琳表示，「我希望這部電影能夠展現出性暴力倖存者從沉默到起身反抗的姿態，我花了好幾個月的時間閱讀、聆聽曾遭受亂倫性暴力受害者的聲音，這些聲音更讓我意識到，在經歷這場惡夢之後，妮基倖存下來並且得以重生有多麼不容易，相信她的故事能給予每一個飽受類似遭遇折磨的人一些能量。」飾演妮基的女星夏洛特則表示，「為了此次演出，我看了很多關於妮基的文獻、沉浸在她的作品中，試圖理解她的感受。如果給我一個機會讓我見到她，我只想給她一個深深的擁抱並說聲謝謝。」

此外，導演席琳也坦言這次拍攝的劇組相當精簡，甚至幾乎大多數的時候都沒有造型師和化妝師在現場，妝髮全由女主角夏洛特親自打理，甚至有時乾脆直接素顏上陣，讓每一個畫面都更具有生活感和真實性。為了帶領觀眾看電影的同時，能更深入感受妮基．桑法勒的深層情感，台灣片商也將於9月13日邀請影評人馬欣於光點華山電影館舉辦映後座談，本場次於9月3日下午3點於光點華山電影館現場及網路同步開賣。

妮基．桑法勒出身名門、擁有人人稱羨的美貌,身為名模的她是時尚界的寵兒,然而華麗表相背後的她卻有著一個破碎的靈魂。童年曾遭父親性侵,母親以家醜不可外揚作為包庇的理由,妮基的身心多年來飽受折磨。早年移民美國的妮基,1952年隨丈夫哈利和女兒回到法國,儘管終於遠離了令她窒息的原生家庭,童年的陰影仍不時侵蝕著她的身心。漸漸地,她發現唯有藝術能成為她解放自己的終極武器。於是她選擇離開丈夫與孩子,全心投入藝術創作,並邂逅了靈魂伴侶尚．丁格利,餘生她將奮力一搏,用僅有的武器「藝術」開啟重生之路。

