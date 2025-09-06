【影評】《厲陰宅：最終聖事》經典套路齊聚，缺少新意但有驚喜

《厲陰宅：最終聖事》（The Conjuring: Last Rites）系列傳統的回歸與終章的完結。這集改編自美國著名的「史慕爾家族鬧鬼案」，電影延續（重回）著第一集與第二集的鬼屋情節的劇情架構，作為這個階段的最終章也算有始有終（不知道不是因為上一集《厲陰宅3：是惡魔逼我的》玩比較特別的驚悚推理，可惜不被買單的關係），電影的開場沒多久華倫夫婦到學校演講被同學訕笑，甚至以《魔鬼剋星》（Ghostbusters）來比喻他們，這是頗為自嘲的設計，他們並非那種類型的鬧劇，但一般人卻覺得這類驅魔超自然現象似乎有點過時了。

就像前面講到的，電影重回著第一、二集的鬼屋加上家庭劇的概念，在不變的恐怖套路之中繼續想著更多嚇人的手法，《厲陰宅：最終聖事》的確有不少《厲陰宅》與《厲陰宅2》的影子（尤其是第二集），閣樓、地下室、鏡子、床鋪、搖椅，甚至「安娜貝爾」都以異常的可怖形象回歸現身（想到《小丑》），對於高登神父的安排也是令人想起《大法師》等傳統驅魔電影，這集電影將怨靈與惡魔再度結合，極大化邪惡力量的強度。

而且這個系列玩「Jump scare」 簡直熟練的不得了，各種大小程度的「Jump scare」安排（點綴）在電影的各個環節，讓電影一直處在一種顫慄心驚的氛圍。就算是很日常的橋段，還是會覺得是不是有什麼怪異的情況即將發生，就像絕大部分的恐怖片，觀眾的知識階層都等同於戲中角色的「限制觀點」，這樣角色遇到驚嚇或是危險時我們才會感同身受（也被嚇）。一直重複快轉倒帶的家庭錄影帶不僅很有八十年代感，「攝到鬼」也是此類影像載體恐怖類型很愛玩的套路。

還有多重鏡子的更衣間撞鬼，也是將鏡子無限延伸空間感的詭譎壓迫，賦予驚悚刺激（也是恐怖片愛用的元素）。要說《厲陰宅：最終聖事》跟第一、二集不同之處還是他們將角色重要支線放一半在華倫夫婦自己與女兒身上，不只是處理別人的案子，還有要面對自己曾經種下的因。而恐怖電影的核心之一總是家庭關係，相處上的齟齬，懷疑猜忌，都能讓邪惡乘虛而入，不見得是恐怖片，處裡不好很多社會案件比恐怖片還可怕。

電影讓處理案件家庭與自身家庭成員的兩條支線並行，除了營造疲於奔命的感受，另應該就是在終章將焦點放為自己身上，讓這系列電影不斷強調的真人實事改編（再以戲劇化加料）的電影，順利模糊了真實與電影虛構的界線，觀眾會因「真人實事」而感到更詭異，而電影本身也藉由影像幻術的魅力而可以大肆揮灑。

電影本身或許回到所謂「套路」的格局有些缺少新意，但是作為某種收尾篇章，電影還是想緊抓這系列的核心風格。派翠克威爾森（Patrick Wilson）與薇拉法蜜嘉（ Vera Farmiga）已經很熟捻他們扮演的角色，角色印記牢牢地在他們身上。另外，電影的收尾真的很驚喜，不想暴雷但是幾個重要角色的驚喜客串，堪稱感人結尾，最終章才有了意義。

