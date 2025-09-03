《熱烈》37億票房背後的魅力 黃渤x王一博熱愛成就熱烈

★橫掃中國各界15項大獎，6項獎項提名

★票房飆破37億！超越《奪冠》奪中國影史體育片票房冠軍

★各大電影網站高度評價，IMDb 6.8分，豆瓣 7.1分

★入選 第25屆上海國際電影節 閉幕片

★榮獲 2024 金雞獎 最佳攝影

★榮獲 2024 金雞獎 最佳故事片、最佳導演、最佳男主角、最佳剪輯 提名

由導演大鵬執導，集結超級巨星王一博與金馬獎影帝黃渤的熱血街舞電影《熱烈》(One and Only)，即將嗨翻台灣！這部在中國創下超過37億台幣票房的口碑神作，在眾多粉絲引頸期盼下，終於宣布將於9月26日在台正式上映，並同步釋出定檔海報與「熱血版」預告，讓台灣影迷們搶先感受這股直衝腦門、點燃靈魂的街舞狂潮！

有著「青島舞王」稱號的黃渤，將在《熱烈》中與王一博首次合作，電影講述了由黃渤飾演的舞團教練丁雷，遇到了由王一博飾演的熱血B-boy 陳爍，因緣際會下，陳爍加入丁雷經營的「驚嘆號」舞團，與團內各路高手碰撞出精彩火花，笑料不斷。然而追夢的路上並非一帆風順，面對接踵而至的現實挑戰，他們將如何透過街舞，用最熱血的方式回擊人生難題，絕對是今年最令人期待的炸裂舞台。

值得一提的是，《熱烈》將是王一博主演的首部在台上映電影，此前《熱烈》已經連續三年在桃園電影節亮相，往年每次放映都吸引大批粉絲購票秒殺，引發粉絲在影廳內大排長龍、一票難求的盛況，讓王一博有「票房秒殺王」之稱，也讓這次的正式上映更受矚目。

《熱烈》王一博。圖/鴻聯國際提供

在這次釋出的定檔海報中，閃耀的舞台上，黃渤飾演的丁雷高舉雙手，熱血澎湃地表達喜悅；而王一博飾演的陳爍則跳著招牌街舞動作，展現追逐夢想的專注態度。同時，「熱血版」預告中，陳爍那句擲地有聲的「強者做選擇，弱者被選擇」，揭示了他對於街舞夢堅定無畏的心，正是這股熱血，支撐著陳爍拚命苦練，不斷前行，只為得到一次上臺的機會，也傳遞出電影明確的核心主旨，並向所有勇敢追夢的人致敬。

《熱烈》不僅是一部關於夢想的電影，更細膩描繪了青春與成長。導演大鵬不僅捕捉了陳爍奮力追夢的身影，更解鎖了整個街舞團隊的合作精神。黃渤表示：「《熱烈》是一個特別熱血的電影，你會很容易被感染到。它有著最真摯的情感，最樸實的心靈悸動，和我們努力追求某件事時最單純的衝動。」不少看過的觀眾也感動分享：「真的是一邊看一邊笑，一邊打節奏一邊熱淚盈眶，這部電影真的好棒！」《熱烈》將於 9 月 26 日全台正式上映，更多消息👉鴻聯國際粉專

《熱烈》黃渤。圖/鴻聯國際提供

《熱烈》黃渤、王一博。圖/鴻聯國際提供

《熱烈》卡斯柏。圖/鴻聯國際提供

《熱烈》劉敏濤。圖/鴻聯國際提供

《熱烈》黃渤。圖/鴻聯國際提供

《熱烈》王一博飾演對街舞夢想永不放棄的B-boy陳爍。圖/鴻聯國際提供

《熱烈》黃渤在電影中飾演對街舞執著熱愛的丁雷教練。圖/鴻聯國際提供

《熱烈》。圖/鴻聯國際提供