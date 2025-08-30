《厲陰宅：最終聖事》終極預告曝光「史慕爾家族鬧鬼案」真實錄影公開

「鬼王」溫子仁打造的經典恐怖電影《厲陰宅》，即將於迎來最終篇章《厲陰宅：最終聖事》，發布堪稱歷來最恐怖的終極預告，曝光本次駭人聽聞的「史慕爾家族鬧鬼案」真實錄影，眼尖影迷立刻發現不尋常現象，逐格檢視後更看到令人毛骨悚然的靈異畫面，可說是細思極恐！

《厲陰宅：最終聖事》描述震驚全美的「史慕爾家族鬧鬼案」，戲外也是華倫夫婦生涯經手的最後一起案子，所遭遇的惡靈強度也來到巔峰，堪稱《厲陰宅》宇宙之最，恐怖程度也讓導演坦言「唯有看完《厲陰宅：最終聖事》，才能知道為何這是華倫夫婦最後一起案件」，更讓溫子仁直呼「這部電影宛如人生最重要的篇章落幕」。片商也特別舉辦「《厲陰宅》1+4聯映特別場」，預售票熱賣中！

《厲陰宅：最終聖事》故事原型「史慕爾家族鬧鬼案」可說是全美最恐怖的鬼屋事件，真實故事發生於1980年代的美國賓州，史慕爾一家八口住進一間老舊房子後，怪事接二連三地發生，從天花板無故掉落、詭異的怪聲與惡臭，甚至連小孩都被惡靈推下樓梯，因此請來華倫夫婦相助。

不料這次惡靈竟與華倫夫婦淵源頗深，其實早從夫婦執業後的第一起案件，就能與惡靈「打過照面」，此次盛大回歸竟將女兒茱蒂華倫也牽扯進來，在大銀幕上首度揭開華倫一家的私密故事，讓人一窺帥氣斬妖除魔的華倫夫婦，私底下與子女相處的感性形象，絕對是影迷不可錯過的重要場面。

《厲陰宅：最終聖事》。圖/華納兄弟提供

自首集《厲陰宅》於2013年問世後，華倫夫婦的故事便風靡全球長達12年，更推出「安娜貝爾」、「鬼修女」等系列電影，建立起龐大的《厲陰宅》宇宙IP，首集《厲陰宅》可說是功不可沒，也是許多影迷心中最經典的一部。打造出精彩《厲陰宅》宇宙的「鬼王」溫子仁也感嘆「自從第一部《厲陰宅》電影上映以來，我確實成長了很多，但我會永遠回顧那部電影，它是我電影生涯中最美好的回憶。

感謝華倫夫婦的故事，我們要用《厲陰宅：最終聖事》來結束人生中非常重要的一章了！」。台灣將於9月3日（週三）在台舉辦「有始有終 聯映特別場」，一次聯映首集《厲陰宅》與最新篇章《厲陰宅：最終聖事》，購票即可獲得「厲陰宅宇宙典藏筆記本組」與「見證惡靈A3海報」，聯映場預售票熱賣中，購票請洽秀泰影城、美麗華影城。《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日（週四）2D · IMAX · Atmos · Dolby Cinema · SCREENX同步上映

《厲陰宅：最終聖事》。圖/華納兄弟提供

