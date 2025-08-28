【影評】《角頭－大橋頭》江湖老大的親子課題，父子情義、利益算計難兩全

走出房門，就是江湖，也是情義！2024年有幸去看了《角頭－大橋頭》的試片，過去沒有看過任何一系列的《角頭》，很擔心無法進入角頭宇宙中，又或許新的電影算是起點，故事時間回到第一戰，也算是做一個新起點，重新認識角頭中的人物；而後再續接《角頭》、《角頭 2》的故事，又別有一番感觸。原本以為《角頭》系列僅是黑道大亂鬥，實際闡述了更多情義所在，探討的是「情」！

如同社會線記者要知道江湖事，必須與白道（警察）、黑道（角頭）打交道，才能打通天下大小事，然而白道就一定等於好，黑道一定等於壞嗎？正所謂所有事都有正反面，事件處於二元對立，一以貫之去判斷好壞太過表面，《角頭》系列正想告訴大家，關於黑道的世界，或許比你想像的更重視情義，「為了生存，只是討一口飯吃罷了！」

《角頭－大橋頭》最有趣的事探討兄弟情、父子情、親兄弟情誼，卻用各種對照組來比擬，卻又更諷刺，你喜歡哪一對情誼呢？最喜歡的是施名帥、鄭人碩以及張再興組成的「土狗幫」，不屬於任何勢力，單打獨鬥想要爭天下，如同「阿猛」這個名字，為了親兄弟用盡全力拿命去拚搏，這或許是我們一般人都辦不到的事，就算這是黑道電影，看到其中一幕也不禁潸然淚下，為劇中人物落淚。很難想像鄭人碩之後在《角頭－浪流連》中的那一角色，居然作為北館五虎將之首，在北館裡極有大將風。或許看完《角頭－大橋頭》這一前傳，很多故事都能接上了，事出必有因；唐振剛飾演的（潘帥）會出現在北館，背後居然有如此感人的故事。

《角頭－大橋頭》。圖/曼尼娛樂

王陽明與龍天翔的父子情，也是一大看點。《角頭－大橋頭》讓麥可再度復活，詳細解釋他逞兇鬥狠個性的來由，對於親子教養議題，是一個很好的借鏡。把小孩送去美國讀書究竟是對或錯？在異地求生存，如何活下去成為最重要的課題。如果雙方父母又沒有陪著小孩去，而是藉住在寄宿家庭，又會出現什麼問題？

《角頭－大橋頭》也明確點出答案，雖然不見得百分百正確，卻也給予父母省思。小孩的改變也不見得是壞，當東西方文化的衝擊、校園霸凌、種族歧視等等多方問題加總，很多事情不如你想像的如此簡單。麥可到底是壞，還是白目，還是情有可原，留給觀眾自行解答。但是，看完該片想起麥可在《角頭》第一部被槍殺而死，反覺得其實有原因，不得不佩服編導的用心。

《角頭－大橋頭》。圖/曼尼娛樂

上述提到對照組，當王陽明與龍天翔的父子情，對上施名帥與唐振剛的親兄弟情，莫名的覺得有諷刺感，但無論是爸爸、哥哥，卻都極度寵溺兒子與弟弟，只是兄弟這一對照組，走的路比較正；相對來說麥克的行為卻真的有些白目。想對麥可說的是，「暫時放下不代表是輸，只為走更長遠的路，退一步有時卻能海闊天空！」，「最好的策略者不該在臉上寫出心裡話，而是計謀在內心，偶爾的實施攻心計，最終勝利者可能是你！！」

最後也有一對兄弟情，是麥克與張懷秋是演的「蠍子哥」；不像施名帥與唐振剛演出的兄弟情，而是另一種依賴的兄弟情；但是比起麥可，蠍子哥更狠且有算計，或許最可怕的狠角色是他。如同上述所提，想要成功絕非僅靠武力，而是靠智慧，兩兄弟麥可與蠍子哥，究竟能不能賭上一盤，到是覺得有點難，首先兩人必須要好好溝通理念，否則還會內鬥。

《角頭－大橋頭》。圖/曼尼娛樂

《角頭－大橋頭》。圖/曼尼娛樂