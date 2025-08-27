【影評】《角頭－鬥陣欸》當江湖老大變成CEO，三大關鍵看懂組織傳播與新舊融合：懂得喬、忍是關鍵

近期最夯的電影，莫過於《角頭－鬥陣欸》！上映首日衝出全台票房1900萬佳績，除了空降全台票房冠軍，更一舉超越《角頭－大橋頭》首日紀錄，刷新近十年國片首日最高紀錄。《角頭》宇宙一播映就將近10年，連製作方也沒有想到可以成為一個IP，但因為要角已死，只好倒著拍攝，角頭系列發展成《角頭－大橋頭》、《角頭－鬥陣欸》、《角頭－浪流連》、《角頭2：王者再起》、《角頭1》（依據時間序排列）。雖然從《角頭－大橋頭》才開始觀影，接下來看了《角頭－鬥陣欸》，原本以為《角頭》系列僅是打打殺殺了黑道片，反倒多了一份東方世界中的「情義」、「人文」描繪；大橋頭放在親情層面、鬥陣欸則放在商業權謀，很適合將電影中所述的意念，運用在工作層面上，包括組織傳播學，以及業務、行銷公關合作技巧面向上。

《角頭－鬥陣欸》大場面多打鬥戲不夠多，文戲取代武戲，或許讓觀影者一度疑惑；且角頭宇宙中人物偏多，電影前半段花了一些篇幅在描述宇宙與人物背景，群戲偏多，無法迅速了解電影想要帶給觀眾的意涵；所幸，電影中段從「商業鬥爭」手段，漸漸帶出本集要旨，若能將其應用在工作日常，也很實用！

《角頭－鬥陣欸》東方世界中的「情義」、「人文」描繪。圖/曼尼娛樂

想談好生意：喬與忍絕對是關鍵字，還有利益評估

透過新生代「阿標」（黃騰浩飾）、「KO桑」心腹「文正」（夏靖庭飾），以及「南霸天」海董手下「masa」（黃鐙輝飾）飾演的角色，漸漸帶出電影想呈現的意旨之一：「談生意不是只靠逞兇鬥狠，還需要各方面面俱到，包括喬與拉攏，還需要忍，格局才能變得更大。」

談合作並不是嘴巴說了就算術，你還需要留一手以免受騙，如同南部幫masa看似占上風：「南部有錢就是規矩！」，卻不知道北部的權謀與同儕關係「水很深」。還有看似不屬於任何幫派的阿標拉攏著蠍子（張懷秋飾）虎視眈眈，南部幫並非所謂「最大贏家」。雖然結尾阿標的一個舉動引人疑惑（先暫且不爆雷），但似乎也暗指新舊文化上的更迭。時代不斷演進，新舊觀念到底該怎麼融合，最符合時勢潮流的企業經營與爭奪策略為何，才能佔領群雄，成為最大贏家？

《角頭－鬥陣欸》談生意絕非靠逞兇鬥狠，還需要各方面面俱到，懂得權謀，格局才能變得更大。。圖/曼尼娛樂

小弟(員工)們蠢蠢欲動，中階主管如何做才能令人心服口服

《角頭－鬥陣欸》亦看到各個小弟們蠢蠢欲動，想突破框架闖出一片天。電影花了一些篇幅描繪”他們”的生活。北館的仁哥（王識賢飾）與妻子正在討論生子問題、阿超（黃尚禾飾）帶著小弟小豪（黃冠智飾）私下接案；「南霸天」masa、比利（吳念軒飾）被賦予大權做買賣；「大橋頭」文正看似老大「KO桑」秘書，私底下卻想要跟勾結「南部幫」做生意，但慶幸阿標與菜鳥警察小蔡（是元介飾）有協商，鬧劇才解決；警方人設也如此，小蔡一心想出頭抓壞人，惹來上司（伊正飾）不滿喊話「這個位置讓你當好了！」，或許因為是新人，不懂得容忍才是幹大事的關鍵。

本集說明了「組織傳播學」的重要，管理是一門大學問，如何讓下屬心服口服服從你，讓又能在所謂利益與預算合理的狀態下，不吃虧甚至取得加倍利益獲取目標，電影中仁哥完美闡述了意涵，即便Fire小豪殺雞儆猴，私下又給予溫暖，這就是完美中階主管的最佳典範。

《角頭－鬥陣欸》 想要成功，必須要先能夠忍得住氣。。圖/曼尼娛樂

情義還是目標為導向？傳統與新潮思維融合困難點

另外，北城「哈達」（太保飾）一心想要號召北部角頭勢力北館「貴董」（高捷飾）、頂莊「勇桑」（蔡振南飾）、大橋頭「KO桑」一起「鬥陣欸」東門幫「喜爺」（喜翔飾），此舉也令人反思傳統文化存在必要性？情義(人情)重要還是目標導向重要？人情到換來多少KPI，「有做有機會，沒做沒機會！」但捨棄人性層面，以及科技不斷推陳出新，這世界或許也變得更市儈，關係將更難維持。

《角頭－鬥陣欸》桃色畫面不少，雖然不清楚其用意為何，但也可以解釋這是角頭世界中的談判技巧。男人世界中，一不小心墮落「美人計」，你就輸了一半了，贏家顯而易見，望週知！無論大家究竟是否喜愛這類型電影，上映四天全省跑透透宣傳，與全台民眾面對面，也感受到主創方與演員的用心，這是不可否認的。

《角頭－鬥陣欸》 看電影學習組織傳播學，主管階層該怎麼做，如何才能讓員工信服？圖/曼尼娛樂

《角頭－鬥陣欸》出場人數多，比起武戲更重視文戲(權謀策略)。圖/曼尼娛樂

