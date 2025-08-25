《戰疫前線》導演關根光：這部片不分正邪，拍片已做好被批判的覺悟

電影《戰疫前線》(フロントライン)改編自疫情期間引發各界關注的「鑽石公主號事件」，由《空中急診英雄》製作人增本淳企劃及撰寫劇本，找來新銳導演關根光才執導，集結實力派演員小栗旬、松坂桃李、池松壯亮、窪塚洋介、森七菜，攜手還原當時生死交關的緊張現場，導演關根光才也於8月23日訪台會影迷。

對於首次挑戰如此大規模的拍攝，受訪時關根光才表示，「這場疫情是全球所有人共同經歷過的事件，究竟該如何彙整各方資料，將這些大家共通的記憶拍成電影？我思考了很多面向！」他也表示很榮幸邀請人氣與實力兼具的小栗旬參與演出，由於企劃增本淳過去在電視台任職，當時拍了很多日劇而與小栗旬結緣，至於他自己則因為2021年主導鼓勵年輕人投票的影片「VOICE PROJECT」而和小栗旬合作過，因此很快和小栗旬牽上線，小栗旬也在讀完劇本後也認為這是一個必須被拍成電影的故事，很快地便同意演出這個極具議題性的作品。

本片鉅細靡遺描寫了鑽石公主號於2020年2月3日進入橫濱港後，至3月1日所有乘客與船員下船為止的整個過程。劇組也對於整起事件以及船上的各種場景作了深入的考究。一場窪塚洋介飾演的醫師第一天登船的戲，關根光才導演分享，當時窪塚洋介來到現場，發現劇組準備的竟然不是醫療手套，是一般廚房用橡膠手套時覺得很訝異，「現實中，DMAT成員登船時，因為醫療用品不足，他們第一天確實是配戴廚房用橡膠手套，直到拍登船第二天的戲才換成醫療手套！」對於這些細節，都讓窪塚洋介直呼：「田調也太仔細！這麼細節的事情居然也顧到了！」

導演關根光才也坦言自已拍攝前就做好了電影上映後，有可能面臨多方討論、批判的覺悟，「在拍攝社會議題相關電影時，我會盡量不想要直接地表明哪一方是正義、哪一方是邪惡，我希望盡可能用中立的觀點出發呈現事情的全貌，讓觀眾自己去思考屬於自己的答案。」此外，由於片中有許多醫療場景，演員們也都做足功課，不畏炎熱穿上防護衣、醫療口罩拍攝，池松壯亮甚至穿到臉上都有口罩勒出來的痕跡。

對此，關根導演表示：「當時船上的醫護因為長時間穿戴防護衣和口罩，臉上都是勒痕，這種勒痕無法靠化妝呈現，因此為了力求逼真，池松壯亮就真的穿了好幾個小時防護衣和口罩，在臉上留下了貨真價實的勒痕，非常敬業。」最後，關根光才導演也期盼藉由本片再次喚起大家對於當時辛苦醫護人員的感恩，他也特別分享，其實台灣也有DMAT（社團法人台灣災難醫療隊發展協會），參與許多災難的救治行動，歡迎大家多多認識他們！《戰疫前線》將於8月29日正式在台灣上映。

《戰疫前線》導演關根光才。圖/天馬行空提供

2020年2月，停泊在橫濱港的豪華郵輪「鑽石公主號」，超過100名乘客出現症狀，是日本第一起發生新型冠狀病毒重大感染的船上事件，負責前線救援的是災害派遣醫療團隊「DMAT」。以搶救乘客性命為優先的DMAT指揮官・結城英晴（小栗旬），以及為了保護國內、將防止病毒傳入日本本土為最優先考量的厚生勞動省官員・立松信貴（松坂桃李），他們必須在對立之下攜手合作。

面對突如其來的疫情，不顧自身安危、選擇站上最前線的平凡英雄們，還有登上船指揮現場的仙道行義（窪塚洋介），拋下岐阜的家人、趕赴現場的醫師真田春人（池松壯亮）以及挺身面對未知病毒的船上工作人員。在各方衝突以及排山倒海的輿論壓力下，他們應該守護的是這個國家，還是眼前的生命？超值預售套票於博客來售票網、天馬行空線上表單、真善美劇院熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」壹張，數量有限，售完為止。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》導演關根光才。圖/天馬行空提供

《戰疫前線》。圖/天馬行空提供