《世紀編舞大師》他用芭蕾震撼世界 卻無法戰勝內心的黑暗

★改編自20世紀最偉大的編舞家 約翰•克蘭科 真實精彩傳奇人生

★重現約翰•克蘭科最著名舞劇：《羅密歐與茱麗葉》《奧涅金》《馴悍記》敘事魅力

★《控制》《黑魔女》山姆萊利的表演極為感人，深刻演繹角色、內心黑暗深處和瘋狂

★「紐約時報」讚譽：充滿傳奇舞蹈家色彩的電影作品 林懷民盛讚「這是最棒的羅密歐與茱麗葉」

德國導演約阿希姆•A•朗（Joachim A. Lang） 執導、英國男星山姆•萊利（Sam Riley，代表作《控制》、《黑魔女》）主演的傳記電影《世紀編舞大師》9月5日全台上映，不僅在國外受到歐美影壇矚目，試片過後也是佳評如潮。

電影《世紀編舞大師》(CRANKO)取材自真實事件，講述南非出生的傳奇編舞家 約翰．克蘭科 1960 年來到德國斯圖加特後，帶領舞團躍升世界舞壇的傳奇歷程。他以創新的敘事芭蕾震撼國際舞壇，並在紐約一舉成名，《時代》雜誌更讚譽他為「芭蕾最傑出的說故事者」。然而，鏡頭同時揭示他內心的掙扎與痛苦：長年與抑鬱症對抗、孤獨與被遺棄感、酗酒，以及自毀傾向，完整呈現藝術家光芒與黑暗並存的一生。

值得一提的是除男主角萊利之外，影片亦邀集德國演員 Hanns Zischler、Max Schimmelpfennig、Lucas Gregorowicz 共同演出，更特別請來司徒加特芭蕾舞團現役首席舞者 Elisa Badenes、Friedemann Vogel、Jason Reilly 等親自參與，展現純正舞蹈風采。

《世紀編舞大師》。圖/聯影電影提供

導演表示，這部電影的最大企圖是拍出「真正的芭蕾電影」：「過去如《黑天鵝》、《白烏鴉》雖以芭蕾為背景，但核心其實聚焦在人際或心理議題。我希望《世紀編舞大師》能真正交織舞蹈藝術與生命故事，探索愛、友情、苦難與死亡，觸及人類存在最根本的課題。」

片中也融入宗教與藝術的思索，呼應「斯圖加特芭蕾奇蹟」如何在二戰後重塑德國的人性與藝術價值。導演認為克蘭科是二十世紀最偉大的藝術家之一：「他用人體與情感作畫，如同莫札特或艾美懷絲（Amy Winehouse）般短暫卻燦爛。」

英國北方芭蕾舞團（Northern Ballet）知名編舞家及舞者梁秩傑看完本片也大讚本片：「John Cranko 絕對是你一定要認識的編舞大師！他的代表作《Onegin》可是所有首席舞者都夢寐以求想挑戰的角色！這部電影帶你走進 Cranko 來到德國斯圖加特的創作旅程，還集結了整個斯圖加特芭蕾舞團的舞者們共同參與，所有大家最喜愛的首席明星舞者都會一起出現在鏡頭前，超級震撼！他的經典作品還有《羅密歐與茱麗葉》、《奧涅金》跟《馴悍記》。而且在他任內，還大力推動芭蕾學校John Cranko School 的創立，為年輕舞者鋪路，影響力真的超深遠！」

「新月藝文沙龍舞蹈賞析講師」孫慧娟讚揚本片：「約翰•克蘭科以短暫卻耀眼的一生，將芭蕾從華麗的舞台裝飾，轉化為人性的深刻寫照。這位出生於南非的藝術家，在戰後德國打造了斯圖加特芭蕾舞團的奇蹟，並將其推向世界。 他終其一生都反對種族主義與民族主義，並宣告：「我不屬於任何民族，我不屬於任何國家，我是所有人的，我是藝術家。」他將自己的創作視為一種信仰的昇華，最終為上帝而舞，將人性的掙扎與昇華獻給更高的愛與真理。」

德國電影《世紀編舞大師》9月5日上映戲院包括台信義威秀、真善美劇院、南港喜樂、南港LaLaport威秀、新店裕隆城威秀、桃園統領威秀、SBC星橋國際影城、台南南紡威秀、高雄大遠百威秀、高雄喜樂時代影城、高雄市電影館、內惟藝術中心(陸續新增中) ，預售票於博客來售票網和聯影蝦皮賣場販售。更多電影上映資訊請洽聯影電影官方臉書粉絲團和聯影電影官網。團購包場資訊請洽聯影電影02-2361-6676 張小姐或email聯影官方客服信箱cineplex.tw@gmail.com詢問

