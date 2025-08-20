《天作之合》愛情是一場精算？鳳小岳獻唱主題曲〈只想對你唱首鄧麗君〉

奧斯卡獎提名導演席琳宋最新力作，年度話題愛情喜劇《天作之合》即將於8月29日（週五）在台上映，今天（19日）於MUVIE CINEMAS台北松仁的TITAN SCREEN舉辦盛大首映會，眾人無不期待這部備受外媒和國外觀眾好評的動人作品，不過其中最大的驚喜莫過於歌手鳳小岳親臨現場，與樂團「壓克力柿子」在映後帶來電影中文主題曲〈只想對你唱首鄧麗君〉的精采表演。

在觀眾仍然被電影揪心的後勁感動不已時，TITAN影廳瞬間成為浪漫演唱會，鳳小岳溫暖嗓音現場獻唱，那些年追求愛情的美好回憶，透過旋律和歌詞再度逼哭許多粉絲，將首映會現場氛圍推向最高潮。

電影放映結束之後，鳳小岳在廳外首映發表會與大家分享這首「兜風系」搖滾情歌的創作理念，他表示在這個場合唱這首情歌真的太適合了，這是一首有感需要複習重溫熱戀時愛意奔放的歌曲，愛情這條路總是漫長，套上沒有邏輯沒有腳本的浪漫濾鏡，那個美好的世界只剩下You And Me。對於電影《天作之合》與這首歌曲的完美契合，鳳小岳表示很榮幸自己的作品能成為官方中文主題曲，今天看完電影感觸很深，理想與現實的拉扯，為了愛與自我價值，不管過去經歷多少遺憾和心痛，都成為追求愛情路上的養分，現在望向身邊的老婆，他相信自己已經找到「天作之合」了！

在訪談中小岳談到：「這部電影真的超出我的期待，劇本非常精采，不光光是談戀愛而已，還有探討很多人生課題，不管是追求愛情還是物質，給我們一點勇氣去期待跟冒險。我覺得我比較像電影中的克里斯伊凡，是一個浪漫多過於現實的情人，不過如果要挑一個角色演的話，我是比較想體驗富豪的生活啦哈哈。」首映發表會現場更特別安排互動橋段，提前給滿場的粉絲情人節福利，兩位答對快問快答活動的幸運粉絲，上台與鳳小岳合影拍拍立得，他們激動表示：「就像電影裡的浪漫場景真實上演！」、「這是我人生最難忘的驚喜！」親民的鳳小岳宛如電影中的帥氣天菜「獨角獸」，不少觀眾大讚今天的首映會加演唱會雙重享受，令人深深感動，絕對是今年最浪漫的情人節禮物。

《天作之合》鳳小岳首映會現場飆高音。圖/索尼影業提供

由高顏值夢幻卡司達珂塔強生、克里斯伊凡和佩德羅帕斯卡主演，《天作之合》帶出現代愛情的真實面貌，一邊是擁有名車和一千兩百萬美金豪宅的黃金單身漢，另一邊則是仍在為五斗米折腰的深情前男友，人生的價值、婚姻、物質和現實讓愛情不再單純。繼《之前的我們》之後，席琳宋再度感動全世界的觀眾，外媒紐約時報大讚：「性感、魅力十足的三角戀！」DISCUSSINFILM更讚嘆：「今年最好看的電影之一！」今年最扎心動人的愛情喜劇，即將在情人節與大家見面！《天作之合》將於8月29日（週五）正式上映。

鳳小岳與樂團壓克力柿子於8月8日在Lagacy鐵漢柔情台北場正式演出「只想對你唱首鄧麗君」，8月22日晚上8點在Legacy鐵漢柔情台中場也會繼續為大家帶來這首新單曲的現場演出。更多詳情👉鳳小岳與壓克力柿子-鐵漢柔情台中場

👇《天作之合》中文主題曲MV《只想對你唱首鄧麗君》｜鳳小岳 & 壓克力柿子

👇《天作之合》命中註定篇 - 8月29日（週五）七夕情人節 大人才做選擇

鳳小岳首映會驚喜獻唱《天作之合》主題曲。圖/索尼影業提供

《天作之合》歌手鳳小岳與樂團「壓克力柿子」。圖/索尼影業提供

鳳小岳首映會驚喜獻唱《天作之合》主題曲。圖/索尼影業提供

《天作之合》鳳小岳尋找幸運粉絲合照。圖/索尼影業提供

《天作之合》鳳小岳與樂團壓克力柿子在映後帶來電影中文主題曲〈只想對你唱首鄧麗君〉精采表演。圖/索尼影業提供

《天作之合》。圖/索尼影業提供

《天作之合》。圖/索尼影業提供

《天作之合》。圖/索尼影業提供

《天作之合》。圖/索尼影業提供

《天作之合》。圖/索尼影業提供

《天作之合》。圖/索尼影業提供