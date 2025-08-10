《造山者－世紀的賭注》蔡英文卸任後首看電影 不只紀錄歷史更是信念傳承

紀錄片《造山者－世紀的賭注》全台熱映，票房正式突破2500萬，累計超過450場包場，觀影熱潮席捲各大企業、跨領域社團、高中大學等各類觀眾，前總統蔡英文與前副總統陳建仁伉儷皆親自到電影院觀影。這也是前總統蔡英文自卸任後，首度在電影院完整看完一部電影，映後她感性致詞：「非常感謝這部影片的製作，導演與製片人幫我們將這些年所發生的事、所面對的挑戰，以結構清晰的方式呈現出來，要向你們說聲謝謝！」

導演蕭菊貞也在映前向蔡英文前總統致敬，她表示這部紀錄片從2019年開拍到去年底，歷時五年，原本是想回望半世紀前的台灣，但拍著拍著，發現無法只談歷史而不面對當下的處境。「我們不能逃避這些正在發生的事，這部片不只想為台灣留下歷史，更想呼喚的是屬於台灣的造山者精神，只有堅持信念才能面對未來的挑戰。」

《造山者－世紀的賭注》回望台灣半導體產業如何從無到有，再躍升為全球領先的奮鬥之路，製片人蔣顯斌說，「這部紀錄片電影是向過去致敬，也向未來提問。」蕭菊貞導演更強調：「我們不只是記錄過去，也是面對現在，迎向未來。希望透過這過科技奮鬥故事，讓世界看見台灣的處境與堅定的信念。」導演表示尤其在這個快速變動的時代，唯一不變的造山者精神，就是守護土地與國家的使命感。

《造山者－世紀的賭注》記錄台灣半導體產業的崛起之路，在國家憂患之時，前輩們把科技帶回台灣、甚至是小欣欣豆漿店的關鍵會議，再到1974年潘文淵先生在圓山大飯店撰寫出台灣第一份 IC 計畫書，都是台灣不能遺忘的一段歷史。製片人陳添順表示：「有海外第二代台灣年輕人回台灣看了之後也深受感動，他們也為身為台灣人感到驕傲。」，導演蕭菊貞也提醒觀眾把握機會觀賞這部屬於台灣的必修課，也歡迎各企業、校園、社團進行包場，也歡迎洽詢戲院或至👉《造山者－世紀的賭注》官方臉書

《造山者－世紀的賭注》陳添順製片人與（右）蕭菊貞導演於映前致意。。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》製片人蔣顯斌、製片人陳添順、導演蕭菊貞、前總統蔡英文、前副總統陳建仁與前副總統陳建仁夫人合影，並一同支持觀影。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》製片人蔣顯斌、導演蕭菊貞、製片人陳添順於映前向大家致意。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞表示尤其在這個快速變動的時代，唯一不變的，是對土地與社會的責任感。。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》。圖/牽猴子提供