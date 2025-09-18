臺博館「博物館停看聽」參展兒少書展 帶領小讀者深入島嶼大冒險

文化部「第1屆臺灣國際兒少書展」將於2025年9月18日（四）至21日（日）於臺中國際展覽館舉辦，以兒童、青少年及親子讀者等為主要對象，展現兒少閱讀、國際文化交流與地方風貌等三大功能。國立臺灣博物館（簡稱：臺博館）為共同響應「跨越城市．閱讀無界」主題，特別規劃「博物館停看聽」展位，帶領觀眾藉由聆聽、觀察、互動，來探索臺灣島嶼上的驚奇與博物館的秘密，歡迎全國大小讀者至臺中國際展覽館702展位互動探索。

「第1屆臺灣國際兒少書展」主視覺。圖／兒少書展官網

臺博館長期推動臺灣自然史發展，本次展位以「島嶼探索」為設計理念，為觀眾創造沉浸式的閱讀體驗。讀者將能透過數位繪本《尋找鳥叫》、漫畫《雲之獸》、繪本《捉迷藏》及其他臺博館精選適合兒少閱讀的出版品30冊，進行聆聽與觀察，發現屬於島嶼的驚奇與秘密。展區的設計以「島型」的形式呈現，巧妙運用回收舊木料展示構件與重複使用的展櫃展板，創造如同海洋環繞的閱讀情境，同時落實展示構件永續性、零廢棄的行動。

臺博館以「島嶼探索」為設計理念，為觀眾創造沉浸式的閱讀體驗 臺博館展位（702）展出數位繪本《尋找鳥叫》、漫畫《雲之獸》等多項獲獎出版品

展位的另一亮點是特別企劃的主題活動：「臺博守護精靈是誰？」及「守護精靈見面會」。現場讀者不僅有機會與臺博館的吉祥物-守護精靈進行互動，了解博物館對文物典藏與活化的成果，完成指定任務還可獲得限定臺博小禮物（每日10:30、14:30，每場限25名，送完為止）。「守護精靈見面會」將於9月18日（四）及20日（六）10:00及14:00舉辦，活動詳情請上臺博官網查詢。

臺博館長期耕耘出版品領域，近年透過跨域合作出版多項作品，包含漫畫、繪本、易讀手冊、立體書、卷軸書、數位繪本等，導入文化近用、文化平權及永續理念等議題，屢獲各大出版獎項肯定，更多出版資訊可至「臺博官網>出版文創」查詢。

臺博館展位（702）展出守護精靈動畫、兒童繪本《今天吃什麼》等約30冊優質出版品

臺博館展位可現場體驗展出數位繪本《尋找鳥叫》，讓讀者透過觀察、聆聽發現島嶼上精彩的故事 臺博館展位（702）於9月18日及20日推出「守護精靈見面會」，展期間完成指定任務還可獲得限定臺博小禮物

國立臺灣博物館「博物館停看聽」展位（702），巧妙運用回收舊木料與重複使用的展櫃展板，打造如同海洋環繞的閱讀情境

-台博館以主題「博物館停看聽」參展9/18-21首屆臺灣國際兒少書展。圖／臺博館官網

展覽資訊： 第1屆臺灣國際兒少書展

日期：114年9月18日(四)至21日(日)，共4日

時間：10:00-18:00

地點：臺中國際展覽館(414臺中市烏日區中山路三段1號)

國立臺灣博物館攤位編號：702 更多資訊：大會官網