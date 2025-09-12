采林藝術 陳妙婷個展《開．花》，探索女性創傷與療癒

以花卉為喻，訴說女性生命的堅韌與脆弱。

采林藝術九月份推出由藝術家陳妙婷擔綱展覽《開．花》，展期自2025年9月7日起至9月29日。展覽以不同花卉為載體，具象化探索女性在社會期待與集體創傷下的複雜處境，以及自我療癒的可能路徑。

陳妙婷長期關注個人生命經驗、創傷修復、女性議題及基督宗教，擅長以油畫、鋼筆插畫為表現，同時跨足紋身、雕塑及書寫等媒介；過去因憂鬱症自臺灣藝術大學工藝設計系肆業，現工作、創作往返於台灣、澳門及德國。她的作品經常以私密而真摯的情感為基底，採用獨特的藝術語言，交織個人與集體共有的傷痛。

藝術家陳妙婷。攝影／張水

在《開．花》，陳妙婷突破過去受學院派技法要求的束縛，轉而尋求承載作品深度的新途徑。她選擇了更直觀、自由的創作方式，藉錄像及裝置作品重新建構自我與藝術之間的連結。這一轉變不僅突顯創作觀念上的成長，更象徵了她對自我價值的肯定。

展覽名稱《開．花》源自陳妙婷對女性生命經驗的體悟。她從花藝師帶有暴力色彩的「催花」手法汲取靈感，將之隱喻為女性在成長過程中面臨的外部壓力，這些壓力往往涵蓋性創傷、社會期待等不同層面，展覽因此聚焦「傷害」與「美麗」之間的矛盾張力：女性在承受肉體或精神虐待的同時，社會仍要求她們表現出優雅姣好的姿態。

作品《百合：純潔的代價》（圖左）、《小雛菊：打結》（圖右）。攝影／張水

《開．花》展場一景。攝影／張水

《開．花》展場一景。攝影／張水

《開．花》展場一景。攝影／張水

陳妙婷將女性在痛苦中被賦予的審美期待具象化，「既是肉體上的疼痛，又有精神上的折磨，而這一切被包裹在看似美麗的外殼中。」她認為，台灣女性過分追求堅強獨立的形象而不願展露脆弱，但她們其實亟須被理解，《開．花》旨在讓觀眾正視這些深刻的生命體驗，認識到女性所承受的痛苦，絕非敏感造作或情緒勒索，而是切膚的現實。

《開．花》展場一景。攝影／張水

作品《母親的殉道與花開》局部照。攝影／張水

她坦言，若非親身體驗女性的掙扎與脆弱，可能難以理解作品的內涵；然而，她也期待藉由揭露藏身在花卉綻放背後的暴力，喚起人們對女性處境更多的理解及溫柔。《開．花》，不僅是她療癒自身創傷的嘗試，也希望為觀眾開啟一條共情的道路。