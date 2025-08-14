松山文創園破百萬人潮！暑假超夯景點輪番上陣 潮臺北特企即將壓軸登場

松山文創園區（以下簡稱：松菸）7月份迎來蜂擁人潮，入園人次突破106萬，創下今年繼1月以來第二度破百萬人次的紀錄，其中更有兩日達成近8萬單日入園人次，為2023年台灣燈會以來最佳成績。

七月人流比去年成長35% 歸功大巨蛋、誠品松菸與展演助攻

園區7月活動豐富，涵蓋多元主題與年齡層，不僅有每週末展開的「松菸炒臺北」系列活動，期間還有多檔話題十足、規模盛大的藝文展演，如「噁の食物博物館」、「漢聲55週年回顧展」、「會動的浮世繪展」、「HoYoverse夏季Festival」等，以及許多親子族群造訪的經典IP《湯姆貓與傑利鼠》、《姆明》展售店；更與大巨蛋及誠品松菸的粉絲經濟相互串聯，帶動園區人流較去年同期成長35%。

藝文展、IP快閃店持續登場

延續夏日熱潮，松山文創園區8月下旬的精彩活動也不容錯過！ 除了持續展出中的藝文展覽及IP快閃店，8月15日起還將陸續展開「台北蚤之市」、「水水情人節市集」、「過手 職人-蛋殼祭」、「舒喜市集－台灣故鄉祭」、「女生日常節 - FUN肆美好日」、「散步遊者市集」等結合主題選物、生活風格與互動體驗的市集活動，喜愛挖寶的民眾絕對要把握；IP愛好者則可遊逛「伊藤潤二驚選集 恐怖合作社」、「dtto friends 快閃展售店」；而台北新藝術博覽會《居然 · 藝術生活展》及幸福感滿滿的「2025泡芙節」、潮流圈年度盛事「2025 GQ STYLE FEST 潮流文化祭」同樣值得造訪。

倒數四週！音樂瑜珈市集 樣樣Chill

此外，「松菸炒臺北」最後四週活動也蓄勢待發，8月16日的「夏日搖擺夜」由松菸與捷克中心臺北（Czech Center Taipei） 重磅邀請榮獲2024年捷克音樂大獎Ceny Anděl最佳爵士專輯的捷克四重奏樂團Alf Carlsson / Jiří Kotača Quartet，攜手由小提琴黃渝沁、長笛丁艤樂、中提琴黎芷晴與大提琴黃尊義組成的臺灣四重奏同台演出，共創一場跨越國界的夏夜音樂饗宴；8月22日至24日，則有「諾瑪瑜珈」融合爵士舞與流動瑜珈，帶來動感鬆弛體驗。響應2025「潮臺北 TRENDY TAIPEI」的限定活動亦將於8月30日至31日、9月6日至7日壓軸登場，分別為新生代創作者盛典「1500聲量音創 夏日音樂節」，以及結合身心療癒的「MATA軟木瑜珈」，現場更有「有趣沁涼市集」，讓民眾在欣賞表演、漫步古蹟之餘，也能品嚐特色餐飲，感受最Chill的夏日氛圍。完整資訊可看琅琅懶人包，或者松菸官網與臉書粉絲團查詢。

巴洛克花園夏夜音樂演出，讓古蹟迴盪悠揚樂音。

MATA軟木瑜珈透過天然軟木道具營造沉浸感，帶領民眾如同花園中的樹木枝椏般自由舒展。

臺北市影視音實驗教育機構DJ團隊於豆留文青現場演出，結合浮世繪美食與酒，帶來難忘的盛夏J-POP之夜。

原Way文藝復興：Taiwan Song Salon邀請榮獲金曲獎最佳作詞人獎的張淦勛現場演唱。

葉雅庭(娥葛絲)於巴洛克花園分享繪本創作，吸引眾多親子族群。

台北國際合唱音樂節(TICF)更邀請菲律賓、捷克及香港共三支世界合唱冠軍團隊，帶來世界的響亮歌聲。

臺北市立交響樂團(TSO)推出橫跨古典、民謠、流行的音樂會，讓美妙樂音迴盪在古蹟中。

活動資訊： 2025夏日松一下：松菸炒臺北

時間：即日起至9/7

地點：松山文創園區