血花隨風飄，南瓜在微笑：萬聖節精選七首恐怖電影主題曲特輯

黑暗中，一陣尖銳逼人的旋律響起，你盯著眼前的那塊白色的屏幕，知道將要有什麼事情發生——畫面一閃，一柄和前臂一樣長的切肉刀劃破純白浴簾，當著你的面揮來。這是希區．考克的《驚魂記》中的經典時刻，回想起來，你已不知道是那柄尖刀還是配樂更具穿透力。也許恐怖片之所以有如此強烈的視聽衝擊力，除了血肉橫飛及妖魔鬼怪，還有那些直接作用於聽覺神經，讓人屏氣凝神的聲響配樂。一年一度的萬聖節，除了裝扮成妖魔鬼怪，要追求恐怖氛圍頂峰、達到驚悚效果最大化，非經典恐怖片的配樂莫屬。

本文將帶您回顧影史經典，一同感受恐怖配樂的神秘魅力。

《驚魂記》

《驚魂記》最使人印象深刻之處，非淋浴間行兇那場戲莫屬，一旦看過這部電影，你就無法在腦海中將那段尖銳的弦樂旋律與謀殺場景分離。有趣的是，據說希區考克最初希望這段場景能夠在無聲的狀態下進行，只保留尖叫聲和水聲——如同我們平時淋浴耳朵裡能聽到的那樣。符合日常經驗的設計無疑能加強驚悚度，但作曲家伯納德．赫爾曼的貢獻卻讓這段戲躍入影史之列，這正是配樂的魔法。

伯納德．赫爾曼的創作在第一秒鐘就營造出焦慮及不安，與電影完美融合。他為希區考克譜寫的配樂也包括《北西北》、《迷魂記》等作品，可說在希區考克創作力巔峰時期，赫爾曼從未缺席。赫爾曼其他合作對象有奧森．威爾斯、法國新浪潮導演楚浮，馬丁．史柯西斯的《計程車司機》的配樂是赫爾曼生前最後一部作品，且完美地保持著「見字如來」的高水平。

《大法師》

恐怖片的配樂不一定都要張牙舞爪，它可以是黑暗中的幾星閃光。英國音樂家Mike Oldfield就是證明，他的個人首張專輯《Tubular Bells》乍聽下空靈輕盈，被運用在《大法師》裡，卻透露著極其邪惡、神秘的沉重氛圍，就像樂器自顧自地彈奏起來，事情怎麼看都不太對勁——然後更不對勁的事情發生了，一個 12 歲女孩被惡魔佔據了身體。

《鬼店》

一則馬路消息，去年八月份於本站刊登的「膽小勿入！影史最偉大恐怖片《鬼店》——「鬼視角」大揭祕」一文，在隨聲聽頻道的點閱次數長期霸榜，儘管試著結合外部因素解讀此一現象，每月檢視成效時它的表現依然屢屢打破我們的推測。唯一合理的解釋，該作已非小眾經典，它甚至脫離次文化圈，進入主流視野，情節被大量商業片不厭其煩地挪用，更成為迷因哏圖。

「寶貝，我到家了！」（圖片翻攝自Image Resizer）

《鬼店》的故事似乎沒有起點也沒有終結——我們不是在說那部狗尾續貂的《安眠醫生》，它從電影開場的第一刻，便以弔詭的管風琴與合成氣音樂烘托不詳的感覺，落磯山脈的美麗風光從來沒有以這種方式被介紹出場，彷彿無休無止的夢靨。

《突變第三型》

義大利傳奇作曲家顏尼歐．莫利克奈，其作品包括克林．伊斯威特主演的《荒野大鏢客》三部曲，黑幫史詩片《四海兄弟》、《海上鋼琴師》、《真愛伴我行》、昆汀．塔倫提諾的《八惡人》，香港導演王家衛同樣也是莫利克奈的擁躉，在其作品《一代宗師》中引用了《四海兄弟》的主題曲，映襯葉問與宮二兩人似有若無的情愫。

深邃帶有少許傷感，可能是以上幾部電影給人留下的印象，這也顯得《突變第三型》加倍獨特，莫利克奈的配樂宛如一團逐步擴散的陰霾，如同片中受困極地的研究人員，對彼此是否已遭外星生物寄生的猜疑心不斷膨脹，營造出令人窒息的緊張氛圍。

《驚聲尖叫》

無可否認，《驚聲尖叫》裡的鬼面殺手歷經《驚聲尖笑》的惡整調侃後，很難再喚起威脅性的聯想；但那不改《驚聲尖叫》作為恐怖片影史經典的定位，它精準地捕捉到八零年代青少年砍殺電影（Teen Slasher）的剝削本質。實際上該系列導演韋斯．克雷文，正是《半夜鬼上床》的創始者，這大抵可以解釋它對類型電影的公式的嫻熟，將之與幽默諷刺融合，創作出別開生面的恐怖電影，那無疑是種可複製的成功模式，卻也只此一家，別無分號。

《驚聲尖叫》的配樂精準捕捉大量挪用次文化元素的青少年砍殺片的本質，剪剪貼貼不拘一格的後現代氣息，討喜而有趣，如同電影中的台詞：「電影不會讓人變成神經病，電影只會讓神經病變得更有創造力！」

《養鬼吃人》

如果你喜愛慾望與肉體痛苦的深層辯證，《養鬼吃人》對你就是一場視覺盛宴，請接受地獄來客的邀請，以挑釁肉體極限的折磨酷刑一同見證人性最深處的淪落。但如果你不好此道，這部電影在你眼中就只會是毫無道理血腥魅俗。有趣的是，它的主題曲卻有種歌德感的浪漫，直到一股不詳的銅管聲響闖進原有的莊嚴感，爾後雙雙黯淡下來......彷彿電影中的邪惡道具被啟動，地獄空蕩蕩，惡魔在人間。

《月光光心慌慌》

血花隨風飄 南瓜在微笑 麥克邁爾斯 帶著屠刀殺到

雖然麥克．邁爾斯已經在2022年從長達45年的面具殺人魔生涯中退休（或者我們該說『被迫終止』？），但說起萬聖節，《月光光心慌慌》又怎能缺席。

才華洋溢的恐怖片導演在所多有，但約翰．卡本特是極少數事必躬親到自己跳下來創作配樂的傢伙，且成就相比作為一眾砍殺電影先鋒的電影本身也毫不遜色，綜觀歷史，也只有《月光光心慌慌》的主題曲能挑戰《驚魂記》的配樂地位。貫穿在不停歇懸念間的威脅感步步深化，始終保持著低調不張揚的作風，就像麥克．邁爾斯一鎖定受害者便像推土機一樣，圯平任何阻礙以達成目標。