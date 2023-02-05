2023台北國際書展／金翠也是台灣人?走過戰亂歷經矛盾展樂觀態度

2023台北國際書展進入第五天，今(2/4)於黃沙龍舉辦「加拿大法語文學中的疤痕與曙光：談金翠的《搖籃曲》」講座，由越裔加拿大籍，擅長法語寫作的作家金翠(Kim Thúy)主講，台灣作家黃馨逸與談。金翠暢談自己開始寫作的契機，並由自己在戰亂中隨波逐流的命運，點出各種語言、觀點等不同的「矛盾」，帶領書迷理解她堅強又富足的心靈。

金翠表示，年輕時曾有文學夢，但被當時的大學教授無情打斷，想不到了40歲出頭重拾契機，當時因疲勞駕駛常車禍，等紅綠燈時寫便條紙集中精神，因而恢復寫作習慣，而這些筆記被朋友暗中蒐集送給出版社，結果有一天出版社打電話來說要出版成書，當時非常驚訝回問對方：「我該怎麼做？」

金翠指出，人生的本質就是充滿矛盾的，她舉越戰期間的實際案例說明，越南一個村落被摧毀後，美國直升機降落下來救走一位無助的小女孩，但這位軍人卻被上司懲處，因為這是背叛同袍的行為。《搖籃曲》正是在這種人本複雜的概念下，藉由寫作呈現文字、聲音、敘事上的矛盾，來撫慰讀者自我內在的矛盾。

黃馨逸問及《搖籃曲》是否為半自我書寫體，金翠表示，故事中有一半是自己的經歷，另一半則是生命中許多過客的故事，創作背景在越戰時期，除了能代表當年自己的那位小女孩的觀點，也呈現成人的觀點，這是因為要抓到複雜歷史事件的某種真相，只能同時從不同人的角度來理解。

金翠兒時因戰亂從越南到馬來西亞難民營，後來又當船民移居加拿大，歷經動盪的她也分享一位哲學家的名言給書迷：「樂觀是一種抉擇、勇敢的抉擇，基本教義派的抉擇、叛逆的抉擇。」鼓勵面對人生要用樂觀的態度。

被問及國族認同問題，浪漫堅毅的金翠笑說，自己是百分之百的越南人，也是百分之百的加拿大人，現在短暫造訪了台灣，已經移情別戀了，至少是50%台灣人！

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。