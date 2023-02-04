2023台北國際書展／書籍產製大不易　臺灣文學館帶您直擊出版工業第一線

聯合新聞網／ 台北國際書展
今年由國立臺灣文學館邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅五家文學出版社共同聯展，主題為「文學出版的技藝/記憶」，向讀者解密書籍，透過展場可明瞭一本書出版背後的堅持與不易。（圖／台北書展基金會　提供）
今年由國立臺灣文學館邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅五家文學出版社共同聯展，主題為「文學出版的技藝/記憶」，向讀者解密書籍，透過展場可明瞭一本書出版背後的堅持與不易。（圖／台北書展基金會　提供）

2023的文學書區，向來為文青朋友所喜愛，今年由邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅五家文學出版社共同聯展，主題為「文學出版的技藝/記憶」，向讀者解密書籍從創作、編輯企劃、排版印刷、發行、行銷的出版流程，以圖文並茂的有趣文字呈現文學們的工作現場，書迷可以了解一本書出版背後的堅持與不易。

本展區由臺灣文學館為主要場地，巨幅展板分別描寫那名之為「書」的誕生過程、承載文學的不同飛行航線，以及文學職人圖鑑等出版背後的故事，引導讀者進入主題。在這裡我們可以看到編輯工作內容、編輯檯風景、活字印刷到電腦排版的時代記憶、行銷企劃、改編轉譯等最真實的文學產製第一線。

緊挨著臺灣文學館區域，沿著展覽路線依序會看到文訊、洪範、爾雅、九歌、印刻文學這五家文學出版社，古早味風格的展區設計，讓書迷瞬間進入七八十年代純樸的台灣，在各家出版社都能找到的臺灣文學書籍，更是跨越年代，帶領讀者領略台灣的不同風貌。

書籍出版是文學文本傳播的最大關鍵，出版改變了過去文本僅能在少數人之間流傳的限制，讓讀者跟作者間搭起思想交流的橋樑，而今年國立臺灣文學館展區用非常鮮明的呈現方式，帶領書迷了解出版工業的風貌，熱愛文學的您一定能收穫滿滿。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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台北國際書展 職人 國立臺灣文學館

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