2023台北國際書展／書展大賞館 書展小說獎、兒童獎與編輯獎作品一次滿足

台北國際書展邁入第31屆，展出過無數經典作品。其中「書展大賞館」呈現當年度獲各式出版業大獎的台灣作品，展出獎項包括：台北國際書展大獎、金蝶獎、金鼎獎、金漫獎、Openbook好書獎，及「青年創作獎助」成果，以作為讀者回顧年度好書的重要指標，書展大賞館是資深和新手書迷都很適合的展區。

台北國際書展與金蝶獎、金鼎獎同為國內最具權威的出版獎項，主辦方的「台北國際書展大獎」目前已邁入第16屆，評選獎項包括「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」及「編輯獎」。展區中陳列今年所有得獎作品，包括：小說獎三位首獎作品，賴香吟的《白色畫像》、唐福睿《八尺門的辯護人》與沐羽《煙街》；非小說獎三位首獎作品，林懷民等《激流與倒影》、李桐豪《紅房子》和蘇淑娟等人合著的《臺灣惡地誌》；兒童及青少年獎三位首獎作品，林小杯《再見的練習》、邱承宗《夜間觀察》及林滿秋、Asta Wu的《冒牌機器人》；編輯獎首獎作品，顏娟英《臺灣美術兩百年》套書。以及本屆首座評審推薦特別獎得主洪雅雯。

尤其，為了增加作家和讀者之間的互動，原本採靜態展示書展大賞館，除了是讀者流連看書的地方，今年也特別新增一處迷你沙龍，書展期間，每天都有邀請各獎項獲獎得主或好書作家，前來分享寫書心得，讓書迷們能一次盡覽年度最優秀作品背後的靈感來源和書本花絮，還能與作者互動交流、簽名合影。展期記得來書展大賞館來走走，說不定會遇到您心儀的作家正開講呢！

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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