2023台北國際書展／國際級繪本18年後出續集 陳致元跟大小朋友同樂

2023台北國際書展進入第四天，今(2/3)兒童沙龍舉辦「與陳致元老師一起遇見Guji Guji」兒童工作坊，由國際級兒童繪本作家陳致元跟著現場大小朋友一起說故事、畫畫，由於是採預先報名制，現場約50個座位滿場之外，仍有許多小粉絲在場外想要近距離看看可愛的鱷魚鴨Guji Guji，氣氛十分熱絡。

陳致元於2003推出《Guji Guji》繪本，講述一隻名叫Guji Guji的鱷魚，陰錯陽差地生長在鴨子家庭裡，面對鱷魚的入侵，他內心的掙扎與認同問題，最終找到自己的身分認同「鱷魚鴨」。

該書榮獲瑞典Peter Pan Prize小飛俠圖畫書獎，在全球超過16種語言翻譯出版，睽違18年後終於出版續集《Guji Guji不見了》，陳致元提到，多年來和親子分享《Guji-Guji》的故事，總有孩子好奇地問：「再來呢？」所以重新創作故事的新版和續集，跟孩子們分享更多湖畔的日常故事。

陳致元指出，《Guji-Guji》的靈感源自一次與外國友人旅行，一名美韓混血兒分享自己從小被白人家庭領養的故事，遭遇許多自我認同的困境，讓他深受震撼。透過創作「Guji-Guji」，陳致元希望孩子藉由圖畫書，學習包容不同的人事物，以更寬廣的心胸看待世界。

陳致元透過深入淺出的分享，帶領孩子們進入奇妙的動物世界，續作《Guji-Guji不見了》講的則是Guji-Guji被馬戲團壞人抓走的故事，提問引導現場小朋友時問到：「大家覺得還有誰能來救Guji-Guji？」許多小朋友天真地回答「人類」、「好人」、「很多人」，童言童語引得現場歡笑不斷。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。