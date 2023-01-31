2023台北國際書展／臺灣文學館結合５出版社設展 打造文學技藝與記憶

2023台北國際書展將於2023年1月31日在世貿1館盛大展開，其中文學書區為國立臺灣文學館結合爾雅出版社、洪範書店、九歌出版社、文訊雜誌、印刻文學生活雜誌一同成立的文學書區。導覽人程鵬升表示，此次主要以文學出版的技藝和記憶當作主題，策畫了一個小型的特展，同時也規劃了29場的短講活動。

文學書區的主視覺呈現，主要以一本書出版的過程為主軸，希望透過作者、編輯、排版、美編的過程進入讀者的手中，就如同現場每一個展位都希望把書擺到最好的位置進而介紹給讀者一樣，這些都是出版作業裡頭很重要的一環。李瑞騰教授也表示，出版是從作者到讀者的通路，也是最為關鍵的幕後推手。透過這樣的主題呈現向大家傳遞一本書如何從作者的腦海中到讀者手中的產製過程。

程鵬升表示，我們也呈現了一些文學職人的圖鑑在展區的展牆上，其中介紹了文訊雜誌、印刻出版社的總編輯在文學出版的產製道路上，對於這些文學作品的堅持與努力。程鵬升提醒，展覽期間，只要在文學書區消費滿額500元就會贈送一個精美的福袋，歡迎大家可以多多消費。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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