2023台北國際書展／認識波蘭插畫家瑪莉安娜‧奧格勒亞克 Marianna Oklejak

聯合新聞網／ 台北國際書展
瑪莉安娜‧奧格勒亞克 Marianna Oklejak 圖／波蘭書協（Polish Book Institute)
瑪莉安娜‧奧格勒亞克 Marianna Oklejak 圖／波蘭書協（Polish Book Institute)

創作者小檔案—瑪莉安娜‧奧格勒亞克 Marianna Oklejak

童書，生於1981年。2006年畢業於華沙藝術學院（Academy of Fine Arts in Warsaw），畢業後投入插畫、圖像設計、刺繡藝術等工作，並出版多部風格獨特的繪本。作品曾獲國際兒童圖書評議會（IBBY）分部年度插畫獎，以及入圍韓國CJ圖畫書獎。代表作有《幸福找一找》(小魯文化 小魯粉絲俱樂部)、《認識我們的世界》(台灣麥克)。

《幸福找一找》Workshop for Children

1月31日（二）12:15-13:15

．世貿一館．波蘭主題國（D127）

適合年齡：兒童讀者（10歲以上）

創作者工作坊報名連結：https://forms.gle/GvmTh56DGw975Quo8

《幸福找一找》Artist Talk藝術家對談

2月1日（三）13:00-14:00

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國（D127）

適合年齡：成人讀者

講者：瑪莉安娜．奧格勒亞克（《幸福找一找》作者）、謝佩霓（資深策展人暨藝評家）

藝術家對談報名連結：https://forms.gle/GvmTh56DGw975Quo8

多彩的波蘭．由瑪莉安娜．奧格勒亞克主持的創意工作坊

2月2日（四）10:15-11:30

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國（D127）

適合年齡：10歲以上

講者：瑪莉安娜．奧格勒亞克（《幸福找一找》作者）、謝佩霓（資深策展人暨藝評家）

自由入場，請於活動前十分鐘至主題國館櫃台簽到

《幸福找一找》 親子活動

2月4日（六）14:15-15:15

台北國際書展．世貿一館．兒童沙龍

適合年齡：10歲以上

講者：瑪莉安娜．奧格勒亞克（《幸福找一找》作者）、Debbie老師（資深兒童英文教學以及英文繪本故事老師）

創作者工作坊報名連結：https://forms.gle/GvmTh56DGw975Quo8

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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