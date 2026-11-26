香港作家潘國靈 於昨日11/25離世，享年56歲。長期受到疾病困擾的他，即使歷經手術與漫長治療，仍未曾停下寫作的腳步，直到生命最後階段，依然持續創作。2026年10月由聯合文學 出版的散文 集《時間的灰燼》，不僅是他首部在台灣出版的散文作品，也成為他留給讀者的最後一部著作。潘國靈曾形容這本書「大概是生命最後之書」，而書中最深刻的起點，正是他在病中寫給亡母的一封生命告白：「媽媽，人說在天有靈，你死後一年至今，我活得極度痛苦，你知道嗎？我很想跟你細說從頭。」文字從對母親的思念出發，緩緩牽引出童年記憶、早熟敏感的性格，以及一家七口共同生活的歲月。他回憶母親生前的點滴，也揭開那些從未向人訴說的秘密；另一篇塵封多年的長文則寫給父親，從年少時渴望逃離，到長大後在自己的憂鬱與執拗中，逐漸看見父親留在自己身上的生命印記。曾經嚴厲暴烈的父親，後來成了病床前為他送粥的人，親情中的隔閡、理解與和解，也在歲月流轉中有了不同的答案。

熱門小說

除了父母與家庭，本書也收錄潘國靈一路走來的浪遊時光、愛情與失落，以及對文學前輩、喜愛作家和閱讀經驗的追憶。他透過「浮木」、「鹽柱」、「洞穴」、「講台」等意象，描繪身為書寫者內心的不安與掙扎，並精選過往散文篇章，讓讀者得以看見他多元而獨特的創作面貌。不同於小說中遊走虛實、充滿想像的敘事風格，散文裡的潘國靈卸下文學形式的包裝，以最坦率的文字直視自己的靈魂。

書名：《時間的灰燼》 作者：潘國靈 出版社：聯合文學 出版時間：2026年10月19日

【編輯推薦】

潘國靈在生命最後階段留下的深情書寫，讀來格外令人動容。《時間的灰燼》以坦率而細膩的文字，揭開一位作家最真實的內心世界。書中沒有刻意煽情，卻在日常回憶與親情告白中，寫出時間、記憶與生命的重量。即使歲月終將帶走一切，那些來不及說出口的愛與遺憾，仍能透過文字留下。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自聯合文學出版之《時間的灰燼》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！