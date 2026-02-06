琅讀金句／失敗是由之後帶來什麼來決定它的價值，只要能活用它就好了

「教練，對不起。」一進到辦公室，隼斗便立正道歉。因為他讓賭上箱根夢想的隊員，還有教練的期望落空了。那份責任隨著時間過去，在他內心變得更加沉重。

諸矢撲通一聲坐在椅子上，抬起臉，看著一直站在那裡的隼斗好一陣子。

「失敗這種東西，是由之後會帶來什麼來決定它的價值的。」但他卻只是那般說道。

「不只是作為一名跑者，上班族的生活或其他事情都一樣，只要能活用它就好了。」隼斗忍住湧上的情緒，只是咬緊脣瓣。

「所謂的人生，不過就是那樣。」又補充了一句話後，諸矢改變了話題。

※※※

池井戶潤長篇小說《我們的箱根驛傳 (上)》，以日本國民級賽事「東京箱根間往復大學驛傳競走」為舞台，寫下關於信念與翻身的熱血篇章。曾經稱霸箱根、連續奪冠的明誠大學，如今卻連兩年無緣決賽，被譏為風光不再的舊王者。對即將畢業的主將青葉隼斗而言，十月預賽是最後一次機會，若再失敗，屬於他的箱根之路將永遠關上。背負隊伍與自身榮耀的他，必須在壓力與質疑聲中，帶領全隊重返榮光。

然而命運並不仁慈。關鍵時刻，隼斗舊傷復發，疼痛在雙腿蔓延，隊伍士氣動搖，現實殘酷逼近。他們是否還能跨越逆境，跑上那條象徵夢想與傳承的賽道？無數讀者邊讀邊落淚，有人在書中找回年少的自己，有人在低谷中重拾前行的勇氣，真正輸的時候，是放棄的那一刻。

書名：《我們的箱根驛傳 (上)》 作者：池井戶潤 出版社：尖端出版 出版時間：2025年7月29日

【編輯推薦】

本書描繪大學長跑隊在箱根驛傳前的備戰與掙扎，不只寫速度與成績，更深入刻畫運動員在壓力之下的自我懷疑、成長與蛻變。隊員之間競爭、互相扶持的情誼真摯，青春熱血的感動，讓人不自覺一路讀下去。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自尖端出版之《我們的箱根驛傳 (上)》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡