琅讀金句／人有了年紀並非能預知未來，而是以累積的知識與經驗掌握即將發生的事
【琅讀金句】
人只要有了年紀，就會知道以後可能發生什麼事。但這不是因為有預知能力，而是累積了知識，再把這些知識重新組合起來，藉此理解過去，掌握未來即將發生的事。
身為母女，為什麼越親近，越容易彼此受傷？一句「為你好」的關心，為何總換來沉默與爭吵？當青春期的女兒太難懂和更年期的媽媽，跨越三十年的交換靈魂。2010年出生的女兒姜允瑟，意外回到1993年，成為十四歲的母親崔秀日，而秀日則醒在2023年女兒的身體裡，重新面對課業壓力、同儕比較與被社群放大的情緒世界。在沒有手機與偶像文化、卻充滿體罰與成績至上的年代，允瑟第一次理解母親青春的委屈，而在講求多元表現、卻幾乎沒有喘息空間的現在，秀日才發現女兒的「任性」其實來自疲憊與孤單。當彼此走進對方的十四歲，她們才真正看見，那些沒說出口的心事。
繼《82年生的金智英》後，趙南柱從社會結構的書寫，走向家庭內部的兒女關係，《讓我成為妳》坦率描繪愛與厭煩並存的矛盾心情，也寫下每一位母親與女兒都曾有過的掙扎。
【編輯推薦】
親子關係是世上最微妙和複雜的關係之一，尤其是母親與女兒之間。時代的更迭，形塑了截然不同的價值觀與生存方式，也讓各自站在自身立場，誤以為對方的人生比較輕鬆，於是埋怨在誤解中累積。但是《讓我成為妳》透過雙方靈魂交換，拆解這種「看起來很容易」的假象，真正走進對方的日常，承受那個年代與環境所加諸的重量，才會理解每一份辛苦都不該被輕易否定。
●本文摘選自三采出版之《讓我成為妳：《82年生的金智英》趙南柱的跨代共感小說【獨家收錄！繁中版作者序、印簽扉頁】》。
