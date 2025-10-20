語言不通也能讀懂！BookAI進軍法蘭克福書展：「智慧書」解決版權交易痛點 15國出版商搶試用

2025年法蘭克福書展於10月15日至19日舉行，AI平台BookAI展位吸引來自15個國家、超過230位出版業者參觀，其中62%來自歐美市場，顯示全球出版業對AI驅動版權交易的高度興趣。

AI版權買家即時「對話」書籍

傳統版權交易面臨的最大困境，就是買家無法真正「閱讀」內容。一位來自德國的版權代理商坦言：「每年收到上百份PDF樣書，但因為語言隔閡，只能憑封面和簡介猜測內容，經常錯過好書，也浪費大量時間在不適合的標的上。」

這正是BookAI想解決的痛點。Miva智慧書僮採用「主權知識地圖」技術，將版權書籍轉化為可互動的「智慧書」(IntelliBooks)。買家不需要花數小時閱讀完整書稿，只要用母語提問，AI就能從書中提煉精華回答，甚至標註原文出處。

「傳統版權交易就像寄送無法閱讀的PDF樣書，買家只能憑封面和簡介猜測內容」，BookAI執行長謝昆霖在書展現場表示，「現在透過Miva，買家可以用母語即時與書籍對話，從初步評估到深入研究，決策速度提升了3倍。」

現場實測引爆關注 多國出版商當場簽約試用

書展期間，參觀者可以現場體驗如何用英語、德語、法語等不同語言「詢問」中文書籍內容。一位英國出版商在體驗後驚呼：「我用英語問這本中文商業書的核心論點，15秒就得到完整摘要和關鍵引文，這在以前根本不可能！」

來自美國的獨立出版商表示：「我們每年參加法蘭克福書展，最頭痛的就是語言障礙。現在有了這個工具，我可以在會場上就快速評估書籍是否適合美國市場，不用再帶一堆資料回去慢慢研究。」

書展五天內，共有23家出版商與代理商當場註冊試用Nabu平台，並有8家企業預約後續深度合作會議。更多詳細內容：bookai.com。

AI重寫版權交易規則

回顧這次書展成果，謝昆霖認為最大收穫不只是商業數字，而是驗證了產業需求。「很多出版商跟我們說，他們終於可以對那些『Maybe, let me think about it』的詢問說再見了」，他笑著表示，「當決策可以建立在即時、精準的內容理解上，『Maybe』就變成了『Yes』。」

一位參展的台灣出版社代表也分享：「以前我們的書要打入國際市場，總覺得語言是無法跨越的鴻溝。現在看到BookAI的技術，突然覺得機會來了。」

隨著AI技術持續進化，出版產業的版權交易模式正在經歷深刻變革。從紙本樣書到PDF檔案，再到如今的智慧互動展示，每一次技術躍進都在改寫產業規則。而這次法蘭克福書展，或許正是這場革命的關鍵轉折點。

