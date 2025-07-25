Hami書城導入AI功能，體驗有感升級！上半年百大暢銷榜揭曉

Hami書城今夏推出全新AI功能，聊天找書、真人朗讀、智慧推薦與個人化閱讀設定，打造更貼近個人需求的智慧閱讀環境。同時揭曉2025年上半年百大暢銷書排行與精選書單，展現出跟隨時代脈動的企圖心。

AI店長「Hamiko」上線，陪你智慧找書刊

隨著AI新功能上線，Hami書城AI店長有「Hamiko」這個名字了！即日起她將進駐Hami書城與APP。使用者只要在Hami書城官網或APP免費註冊、登入Hami書城會員後，點選「Hamiko陪你找書刊」圖像，聊聊有興趣的關鍵字，即可快速找到想讀的內容，還能獲得延伸推薦，讓你輕鬆找到經典好書或話題刊物。

此外，Hami書城也新增個人化排版功能，提供五款字型與調整行距、直橫排功能，打造更舒適的閱讀環境。對於喜愛聽書的用戶，未來將陸續導入擬真人朗讀系統，提供沉穩、溫暖與活潑三種聲調選擇，讓聆聽閱讀更加自然有溫度。

同時，Hamiko還具備智慧推薦功能，讀者可輸入關鍵字，由AI提供延伸閱讀建議，拓展閱讀視野。

Hami書城公布2025年上半年暢銷榜，推出「單書85折、雙書82折」促銷書展，讓民眾用划算價格買好書。（圖／Hami書城）

Hami書城公布2025年上半年百大暢銷書榜單，由《搞定自律神經，我竟輕鬆減掉37公斤！》奪下冠軍寶座，第二與第三名分別為《阿甘投資法》與《你的人生，他們六個說了算！》。排行榜展現讀者對於健康自律、財務自主與人生決策等主題的高度關注。

觀察百大榜單可發現，受到全球政經局勢影響，與AI、晶片、地緣政治、匯率相關的主題閱讀熱度飆升，也顯示出Hami書城讀者擁有敏銳的時事觸角，透過閱讀深入理解局勢背後的成因脈絡。

配合榜單發布，Hami書城即日起推出上半年百大書展優惠，單書85折、雙書82折，並加開AI推薦書展，陪伴讀者多元探索、充實自我。

7月起電子書市場熱鬧非凡。7/2，由井上雄彥老師正式授權的經典籃球漫畫《灌籃高手》以全新數位版本回歸。除了完整收錄「新裝再編版」彩圖封面，還特別針對電子版優化跨頁無縫呈現，讓讀者更完整體驗櫻木花道、流川楓的青春熱血。7/31以前，套書限時優惠75折。

緊接著，風靡全球的奇幻系列《哈利波特》全七集電子書首次發行，7/31將於Hami書城上架。即日起至7/30預購期間享專屬優惠，並限時贈送封面草稿、彩圖明信片與書背圖等珍藏特典，為書迷帶來不容錯過的魔法盛宴。

此外，睽違八年，作家侯文詠於7/7推出新作《變成自己想望的大人》，作為其「成長四部曲」最終篇，感動回歸。系列作品同步推出三本79折專區，誠摯邀請讀者一同細讀文字中的溫暖力量。

隨著AI功能加值升級與多部大作登場，Hami書城持續以科技與閱讀結合的創新模式，為讀者帶來更個人化、智慧化的閱讀體驗。

Hami書城AI功能詳情：https://hamibook.tw/4BpLh

2025Hami書城上半年百大暢銷：https://hamibook.tw/g6DSa

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