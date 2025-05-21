郭強生分享會：青春之城與台北之歌 臺灣文學巡禮5/24登場

琅琅悅讀／ 聯合文學出版社
圖／聯合文學提供
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由聯合文學基金會與勇源教育基金會共同主辦「2025臺灣文學巡禮」將於5月24日（星期六）的下午14:30-17:00，將由以「青春之城與之歌」為題和現場聽眾分享，周昭翡總編輯引言主持，中更邀請穆貝爾演奏和吳家恆導聆，歡迎各位讀者朋友踴躍報名參加。

2025臺灣文學巡禮——青春之城與台北之歌

日期：5月24日（星期六）

時間：下午14:30-17:00

主講：郭強生

引言主持：周昭翡

演奏：穆貝爾

導聆：吳家恆

地點：紅館4B館2樓

地址：台北紅館4B館2樓之3

活動免費，報名電話（02）27666759轉分機5101韋小姐。

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