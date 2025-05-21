郭強生分享會：青春之城與台北之歌 臺灣文學巡禮5/24登場
文／聯合文學
由聯合文學基金會與勇源教育基金會共同主辦「2025臺灣文學巡禮」將於5月24日（星期六）的下午14:30-17:00，將由郭強生以「青春之城與台北之歌」為題和現場聽眾分享，周昭翡總編輯引言主持，活動中更邀請穆貝爾演奏和吳家恆導聆，歡迎各位讀者朋友踴躍報名參加。
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2025臺灣文學巡禮——青春之城與台北之歌
日期：5月24日（星期六）
時間：下午14:30-17:00
主講：郭強生
引言主持：周昭翡
演奏：穆貝爾
導聆：吳家恆
地點：紅館4B館2樓
地址：台北華山文創園區紅館4B館2樓之3
活動免費，報名電話（02）27666759轉分機5101韋小姐。
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