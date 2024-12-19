展開跨越時空的對話！不思議童書作家的另類繪本史《繪本不思議》

文 / 莊世瑩（作家）

書名：《繪本不思議》 作者：王淑芬 出版社：小麥田出版／城邦文化 出版時間：2024年7月30日

由王淑芬撰文、南君繪圖的《左鎮人爺爺，您幾歲？》入選近日公佈的2024德國白烏鴉獎書單，這位才思敏捷的左鎮女兒，已創作的六十餘本書質與量兼具，包括：童話、小說、散文、詩歌、繪本、閱讀指導、手作書…等等，涵蓋了兒童文學各種文類，是一個全方位的創作者。

她的書在內容和主題的探索上，都表現出求新求變的強烈企圖心，可見她關注的面向豐富且多元。在寫作之餘，她的「課外活動」一樣精彩，每隔一段時日，就會聽說她正沉迷於「某種遊戲」，但凡她感興趣者，從刺繡到做琥珀糖，無不全力以赴，她總是用最專注的態度玩耍，玩著、玩著，就又變成了某件事的專家。

「集郵」是她多年的嗜好，從她專業級的收藏已經延展出《有故事的郵票》系列數本書。在蒐集過程中，為了更深入的了解郵票的故事和文化，她同時也收集和認識了許多國外知名的骨董級繪本，這些歷久彌新的經典之作，啟發了她的好奇心，也帶給她靈感，於是《繪本不思議》於焉創生。

王淑芬從小就是個「書蟲級」的小孩，書帶著她想像廣闊無邊的世界，也激發了她對書本身的奇思異想，曾經創作過《未來之書》、《書的奇想》和《繪本動起來》等，都展現了她對書這個載體的認識和探究，而《繪本不思議》正是在這個長期思考的脈絡下，又一次精湛的展演。

由《君偉上小學》系列，就已見證王淑芬運用幽默筆法，另類紀錄台灣小學生成長史的功力。這本別出心裁的圖畫書史，雖然旁徵博引了大量的歐美繪本歷史，但讀來一點也不沉重，尤其經過作者獨特視角的爬梳，艱澀的冷知識也變得輕巧明晰。作者的文筆在知性和感性間保持微妙的平衡，讀者一面吸收新知，也時時感到驚喜。

（圖／小麥田出版提供）

（圖／小麥田出版提供）

不論在創意發想或形式裝幀上，眾多的繪本大家在這本書中各展風華，彼此還進行跨越時空的對話。作者將他們的故事娓娓道來，尋找出其中的類比、差異和連結，並進而解析這些作品的創作手法和意趣，為讀者端上了目不暇給的繪本盛宴。

（圖／小麥田出版提供）

（圖／小麥田出版提供）

王淑芬說：「AI時代，永遠不會被取代的，是『前所未有的創意』。從繪本曾有的前衛表演中，擴充我們的創意腦波，這是我整理出此系列文章的目的。」藉由閱讀、思考、遊戲和互動，這位不思議的童書作家，不僅要讓讀者腦洞大開「想想看」，還會帶著讀者投入書中「玩玩看」，一同窺見繪本的美妙和不可思議。

●本文為小麥田出版授權刊載《繪本不思議》專文書評，未經授權不得任意轉載。 👉前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！