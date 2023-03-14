全日本瘋迷「數字意識」！ 必讀商業神書《數值化之鬼》銷售突破65萬冊 正式在台上市！

文／悅知文化編輯部

日本2022年最暢銷商業管理書《數值化之鬼》於台灣正式推出！並榮獲博客來、金石堂書店當月選書肯定。身處大數據的年代，「看懂數字」已不足為奇，但能否擁有「數字意識」才是關鍵。

作者安藤廣大以3000家日本企業導入「冷靜理性」的思考法，結合「數值化」的工作技巧，淬鍊成《數值化之鬼》一書。書中提到「工作做得好的人」和「快速成長的人」之間是如何以「數字思維」來執行工作，將「數字」充分運用在協助解決企業問題，使得工作能力和企業皆快速成長。

作者照（照片來源：識學株式會社、悅知文化）

現今社會大家容易「言語過剩」，但「數字不足」！建議大家培養「先用數字思考」的習慣為目標， 不論在什麼狀況下，都能抽離主觀情緒，有邏輯性的

「先用數字思考」、「正確地計算」、「進行數值化的評估」，並且「具備時間及成本概念」，進而達成目標。

《數值化之鬼》由悅知文化出版社發行繁體中文版。本書也獲得台灣各界名人好評推薦，包含台灣策略教父，現任長庚大學校長湯明哲、台大商學研究所教授郭佳瑋、政大學商學院副院長邱奕嘉、台大領導學程兼任副教授孫憶明、資料科學協會理事長管其毅、大聯大控股永續長曾國棟、JINS控股公司台灣總經理邱明琪…等。

其中，台灣策略教父湯明哲指出，最近許多企業面臨數位轉型的挑戰，很多公司以為找了一位顧問，引進一套資訊系統，整個企業就可以數位轉型，然後就可以節省成本增加效益。事實上，在數位轉型的過程中間最重要的是要會利用數字來做決策，這和一般拍腦袋定案的決策方式背道而馳。所以企業要數位轉型，先要有用數字做決策的文化，而《數值化之鬼》這本書就是以數字做決策作為主要的訴求主題。

不少讀者在讀完本書後，紛紛贊同表示「使用『數字』進行工作交流，反而更順暢！」「將工作項目『數字』標示後，才發現自己的不足，著實慚愧。」「儘管工作模式隨時代而變化，但唯有『數字思維』的工作模式能警惕自己，看清自己周遭事物。」