2023台北國際書展／書展超吸力 外貿協會董事長黃志芳逛足兩小時 立委李貴敏美魔現身

2023台北國際書展強大吸力，今日下午兩點外貿協會董事黃志芳蒞臨參觀，包括全館以紙打造而成的書展大賞館、選用可回收重複使用的竹子做為結構的比利時館，首度在台北國際書展設展的義大利館、德國館、波蘭主題國館，參觀台大出版中心及中研院，並拿起手機猛拍主題廣場座無虛席滿溢人潮的余英時講座及人頭鑽動親子天下展位，美魔女律師立委李貴敏於時報展位舉行新書簽書後，隨即到國家圖書館及波蘭主題國館開心逛展。

《美魔女律師教你生活不犯錯》 出版社：時報出版

自上任後首度來到台北國際書展參觀的外貿協會董事長黃志芳，十足文青風，細細參觀，隨時拿起手機拍照，展現對書展熱情，在書展基金會王秀銀的陪同下，從國際區10年前作為台北書展主題國的比利時館開始，由比利時辦事處代表鄒宏平及比利時法語文化區國際關係總署負責全球出版產業市場的Marie-Eve Tossani總監介紹。黃志芳被義大利館的波隆那童書展的無字書主題書展吸引，證實無字繪本語言隔閡的能夠直抵人心。黃志芳也對德文書籍如何在台銷售感到好奇，詢問台北歌德學院的圖書中心主任王惠玫，並與德國法蘭克福書展的對外部門經理合影，在依序參觀了波蘭主題國館、台大出版中心及中研院，歷經兩小時後才依依不捨離開。

立委李貴敏在時報出版舉行《美魔女律師教你生活不犯錯》新書分享及簽書會，並在時報出版董事長趙政岷及文化部人文及出版司副司長朱砡瑩陪同下參觀了國家圖書館及波蘭主題國館，在世界文明史珍本古籍展的《古騰堡聖經》更是讓身為基督徒的她開心不已，在Manuscriptum專人簡介下駐足良久。

立委李貴敏在時報出版舉行簽書會，與書迷相見歡。（圖／台北書展基金會 提供）





【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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