2023台北國際書展／波隆那插畫大獎得主卓霈欣首部繪本創作 重新詮釋王爾德經典作品

文／聯經出版

愛與靈魂，你會如何抉擇？2021年「波隆那SM國際插畫獎」大獎得主——卓霈欣首部繪本創作《漁夫和他的靈魂》，重新詮釋王爾德最觸動人心、發人深省的精采作品，為現代人的愛情觀畫上問號。《漁夫和他的靈魂》是文學大師王爾德最深刻難解的一部作品，王爾德以安徒生的〈人魚公主〉為藍本，寫出了這個童話故事，將愛與財富、智慧類比，並探問愛、靈魂、心與身體的關係，孰重孰輕？

本書的改編與繪圖者，是台灣新銳插畫家卓霈欣，畢業於英國皇家藝術學系，現以視覺創作者的身分居住在倫敦。作品以敘事為基礎，圍繞情緒主義切入不同題材。透過溫柔並隱晦的視覺語言包裹感性，細膩並理性地描繪出情緒的質地，催化觀者的親密主觀體驗與記憶碎片。作品曾受多項國際獎項認可，散見於不同雜誌、刊物與國際影展 。2021年獲得波隆那插畫大獎，受到極大的注目。

書名：《漁夫和他的靈魂》 作者：奧斯卡．王爾德 繪者：卓霈欣 出版社：聯經出版 出版日期：2023年1月19日

《漁夫和他的靈魂》先由西班牙SM基金會出版，繁體中文版於2023年一月由聯經出版發行。在這部作品中，卓霈欣以神秘、優雅的筆觸，刻劃出一個充滿神祕氛圍的世界，在那之中，漆黑的靈魂、潔白的人魚與中間色調的漁夫，在每一個波濤湧現的背景中，接受著考驗與拷問；不僅展現極高的繪畫技巧，改編的文字與故事情節，也精采的保留了原創故事的精髓與文學性。值得每一個讀者細細品讀。

聯經出版將在2月4日下午4點45分於台北國際書展藍沙龍舉辦《漁夫與他的靈魂》新書分享會，卓霈欣將分享她如何改編，並用畫筆重述這個精采故事。活動中也將首度分享她獲得波隆那 SM 國際插畫家大獎的幾幅作品，以及如何從得獎作品延伸出《漁夫與他的靈魂》這部作品的歷程。會後將在聯經出版攤位(B810)簽書，粉絲們將有機會與卓霈欣近距離交流、簽書留念。