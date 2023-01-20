2023台北國際書展／時報出版、新經典文化、重版文化等六家出版社攜手聯展 欲讓讀者體驗一場「書的探險」

六家出版社聯手，有多危險？

過去書展中，大型出版集團皆為獨立攤位，與其他中小型出版社形成明顯區隔。為了呼應本屆書展主題「閱讀的多重宇宙」所隱含的開放多元，六家出版社決定打破傳統，攜手聯展，將各具風格的精彩作品，集中在同一展場上，讓讀者體驗一場「書的探險」，感受台灣出版界更豐盛的活力。

第31屆台北國際書展是台灣受疫情影響後，第一個全面開放的國際書展。創社38年的時報出版集團聯手早安財經、寫樂文化、啟明出版、新經典文化與重版文化5家小出版社，以「書的探險」為主題，攜手合作，希望跟讀者一起找回閱讀最初的趣味。在86坪多的展區內，除了展出近萬種各家好書，更聯手企劃超過60場講座、邀請名家到場分享簽售。

「每一個閱讀者，都是一位探險家!」時報出版集團董事長趙政岷說。在網購成為日常的年代，我們相信人們會更需要展現活潑朝氣、相信閱讀魅力的書展。除了邀請讀者重返現場，發現書的樂趣，多位出版人與編輯也期待在書展現場與讀者面對面，探索閱讀需求，一起感受閱讀探險的樂趣！

6家出版社聯手的「書的探險」展區，除了單書78折、三本72折的優惠，還有在影視、文字、漫畫多棲跨界的詹仁雄，以新書《海邊小屋》為題的人二雄旅行插畫展、台灣知名「鳥人」何華仁版畫三書展都將在書展登場。

跨社聯名辦展，書種當然就如野生叢林，更生猛有力，以文學為主的新經典除了邀請日韓知名文學名家平野啓一郎、張琉珍趁書展訪台會見讀者，並推出限量馬尼尼為畫作搪瓷杯、APUJAN設計《舊日廚房》限量10組圍裙以及名編劇家盧熙京限量簽名卡的《我們的藍調時光》劇本書。以自製書為主的重版文化，首次參展就火力全開，除了限定雙書好禮送，開幕日還請來名設計師方序中，更邀請了名作家Peter Su聯合參與本次書展，還有新銳作家盧怡安、柯采岑等與讀者們近距離分享。

書展開幕首日1月31日，【書的探險】展區將在下午13:30-14:00舉辦Opening Party，除了邀請重量級作家、編輯人到展區開講直播，還將有特別的表演節目。歡迎讀者或媒體同業當天蒞臨指教。