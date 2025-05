巴黎傳奇畫廊 Almine Rech 首訪台北當代藝術博覽會 以詮釋自由與風格的藝術開啟對話

國際矚目的當代藝術畫廊阿爾敏·萊希(Almine Rech)將於2025年5月8日至11日,首度參與「台北當代藝術博覽會」(Taipei Dangdai),消息一出即引發台灣藝術圈高度關注。阿爾敏·萊希於1989年在巴黎瑪黑區開設首間聯合畫廊,首展邀請美國藝術家詹姆斯·特瑞爾(James Turrell),展出燈光裝置作品,是該系列首次於歐洲商業畫廊亮相,為她在當代藝術界奠定聲望。1997年,她於巴黎第十三區創立同名畫廊,迄今逾三十年,陸續於布魯塞爾、倫敦、紐約、上海與摩納哥等地設立八個畫廊空間,深耕全球當代藝術領域,持續挖掘並推廣新銳創作者,成為全球藝術界的重要風向指標。此次首度來台參展,預示與台灣藝術社群即將展開深度交流的新篇章,也為台灣藝術界注入嶄新能量。

藝術不是單向的展示,藝術是表達自由的綠洲

畫廊創辦人阿爾敏·萊希(Almine Rech)女士,作為巴黎具代表性的女性畫廊主之一,自創立以來以獨到的激進眼光與堅定信念,支持勇於冒險具有想法的新銳藝術家,並始終以藝術家的創作本質為核心,構築一個無界限的當代藝術平台。

萊希女士來自美學藝術背景的家庭。父親是法國服裝設計師、法國成衣品牌先驅喬治·萊希(Georges Rech),母親是法越混血,來自越南大家族,其曾祖父書法家梅忠吉(Mai Trung-Cat)是越南現代藝術的重要奠基者;叔祖父梅忠恕(Mai-Thu)為現代越南繪畫的代表人物之一。自幼便耳濡目染藝術氛圍,與父親一同作畫、週末流連巴黎博物館,也曾就讀藝術學校及羅浮宮學院學習文學、藝術史與電影。雖然一度夢想成為藝術家,但她最終選擇投入畫廊推廣與策展,她回憶道:「我喜歡與人互動、發掘與對話的過程。藝術家在工作室創作的生活太孤獨了,我發現我更熱衷於連結作品與觀眾,並打造能讓藝術發生的環境。」

梅忠恕 《玫瑰頭巾》© Mai-Thu - Courtesy of MAI Lan Phuong for the Mai-Thu Committee and Almine Rech press@alminerech。圖片/好合製藝 提供

羅比‧安托諾 《永恒的祝福》© 羅比‧安托諾 - 致謝藝術家與阿爾敏·萊希。圖片/好合製藝 提供

奧利佛‧比爾 《共振繪畫(有時我仰望天空,想起你對我有多重要)》© 奧利佛‧比爾 - 致謝藝術家與阿爾敏·萊希 攝影_Thomas Barrat。圖片/好合製藝 提供

「我深信,藝術是表達自由的綠洲,可能是當代社會結構中唯一真正的自由空間。因此,畫廊的選擇不會局限於任何特定的形式或媒介,而是基於藝術作品本身的獨特性和藝術家的創作投入。在我眼中,藝術正是在歷史中找到了其形體。」這樣的理念貫穿她三十多年來的藝術觀點與畫廊經營。

從大師到新銳,建立跨世代的藝術視野

畫廊成立初期,從只代理一位藝術家,到如今代理與合作超過百位藝術家,包括激浪派代表約翰·阿姆萊德(John M Armleder)、動態雕塑發明者亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)、韓國單色畫大師河鍾賢(Ha Chong-Hyun)、普普藝術巨擘傑夫·昆斯(Jeff Koons)、光與空間藝術先鋒詹姆斯·特瑞爾(James Turrell)等。畫廊的核心使命是向世界提出一個問題——「當今,藝術是什麼?」藝術世界不斷發展,每個時期都呈現出獨特的景觀,包括藝術家所採用的媒材和風格。同時,畫廊也積極發掘風格鮮明的新生代創作者,如沃恩·斯班(Vaughn Spann)與吉尼西絲·特萊敏(Genesis Tramaine)等。體現畫廊對當代議題與文化脈動的回應與關注。

肯尼・沙爾夫 《鎖鏈》© 肯尼・沙爾夫 - 致謝藝術家與阿爾敏·萊希。圖片/好合製藝 提供

泰倫・西蒙 《_關於保護和歸還文化遺產國際合作的開羅公報_開羅,埃 及,2010年4月8日》© 泰倫・西蒙 - 致謝藝術家與阿爾敏·萊希。圖片/好合製藝 提供

阿爾敏·萊希畫廊不僅扶植當代藝術新秀,更深耕學術性藝術的傳承,代理了多個藝術家遺產、基金會,包括約翰·吉奧諾藝術資產(the Estate of John Giorno)、讓·米奧特藝術資產(the Estate of Jean Miotte)和謝爾蓋·波利雅科夫(Serge Poliakoff)的藝術資產。他們相信這些歷經時代淬鍊的作品,能在藝術史上提供深厚的學術及收藏價值。此外,萊希與其夫婿——畢卡索的孫子伯納德·魯伊斯·畢卡索(Bernard Ruiz-Picasso)於2002年共同創立「阿爾敏與伯納德畢卡索基金會 / FABA」,擘劃畢卡索作品的研究與展出,並透過借展與資助持續支持各大藝術機構,推廣現代與當代藝術。

深耕亞洲,開啟與台灣交流的新起點

自2019年於上海設立據點後,阿爾敏·萊希與亞洲藝術市場越趨緊密,並多次參與香港、東京、首爾、新加坡等地的重要國際藝博會。此次台北首展,不只是國際曝光的延伸,呈現畫廊在藝術實踐與多元發展上的努力,也讓台灣觀眾與藏家更深入認識阿爾敏·萊希其藝術觀點與發展脈絡。

李青 《作家與愛神》© 李青 - 致謝藝術家與阿爾敏·萊希。圖片/好合製藝 提供

現任阿爾敏·萊希上海資深總監何彥羲(Francois Ho)表示:「台灣藏家在國際藝術市場的影響力佔有一席之地,他們內斂而沉穩,對當代藝術保持開放。我們希望這不只是一次展出,而是一個長期、雙向互動的開始。」首次參與台北當代,展出作品以畫廊持續關注的幾個核心方向——觀念藝術、普普藝術、繪畫與多元性議題等,呈現一場橫跨時代與多元文化的探問。「我們精選的作品很值得細細品味,或許一開始不太能理解。」何彥羲補充:「但這些作品在時間裡發酵、反覆尋思體會,我相信台灣觀眾能感受到其中的深意與共鳴。」

參展亮點包括以《偉大的美國裸體》系列聞名的美國普普藝術運動領航者湯姆·維瑟爾曼(Tom Wesselmann);越南現代繪畫先驅梅忠恕(Mai-Thu),透過絹本技法細膩描繪越南傳統生活的詩意光景。展場中,展出多位備受藏家矚目的重量級藝術家之作,包括觀念藝術先驅約瑟夫·科蘇斯(Joseph Kosuth)、抽象繪畫大師賴瑞·彭斯(Larry Poons)、德國新表現主義代表馬庫斯·呂佩爾茲(Markus Lüpertz)及奧地利國寶藝術家魯道夫·波蘭斯基(Rudolf Polanszky) 。此外,畫廊亦攜手多位近年備受關注的新銳藝術家,儘管風格與媒材多元,卻皆展現出對當代議題的敏銳感知與獨特視野,如:曾在台北舉辦過個展的奧利佛·比爾(Oliver Beer)、德國藝術家珍妮·布羅辛斯基(Jenny Brosinski)、印尼創作者羅比·安托諾(Roby Dwi Antono)。其中,克萊爾·特伯萊(Claire Tabouret)的風景畫探索了記憶與轉化的主題;而肯尼·沙爾夫(Kenny Scharf)的普普超現實主義雕塑,則展現出他標誌性的鮮明想像。

湯姆・維瑟爾曼 《偉大的美國裸女習作 #95》© 2025 湯姆・維瑟爾曼藝術資產 _ 紐約藝術家協會 (ARS) - 致謝藝術資產與阿爾敏·萊希 攝影_Dan Bradica。圖片/好合製藝 提供

賴瑞·彭斯 《無題 (024J-4)》© 賴瑞·彭斯 - 致謝藝術家與阿爾敏·萊希。圖片/好合製藝 提供

塞薩·皮耶特 《靜物圖_螃蟹、古董與蘋果》© 塞薩·皮耶特 - 致謝藝術家與阿爾敏·萊希。圖片/好合製藝 提供

藝術博覽會上,上百家畫廊各展風采、精彩紛呈,同時也反映國際藝術市場的動態趨勢。對此,何彥羲說:「藝術市場瞬息萬變,畫廊經營的核心在於對藝術家的發掘與深度耕耘。其中,對藝術家的『發現』本身就是最關鍵、也最具創造性的行動。畫廊必須在自身關注的體系中持續延展,並與當下的脈動產生對話與互動,過程始終極具挑戰,但正是阿爾敏·萊希畫廊創新的根本所在。」

在全球藝術生態持續變動的今日,阿爾敏·萊希畫廊始終以支持與捍衛藝術家創作為核心理念,持續跨越語言、文化與地域的界線,推動藝術的跨域合作。此次首度參與台北當代藝術博覽會,展現畫廊對台灣當代藝術脈動的深切關注。畫廊團隊亦積極規劃參訪在地藝術機構及藝術家工作室,期望此次來台,可以深化與本地藝文社群的互動,並開啟更多交流與對話的機會。

展覽資訊 台北當代藝術博覽會|Almine Rech 畫廊展位:B04 時間:5/9-11 地點:台北南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號)