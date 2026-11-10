2027十二生肖運勢出爐！誰有貴人相助、誰要小心破財？轉運好時機一次看

文／王崇禮

2027年上半年──本運（整體運）

鼠

時運偏弱，保守以對

上半年運勢 呈現先弱後強的趨勢。國曆二月四日到五月五日這段期間，你的運勢非常低，就像花開一半枯掉了，想要再繼續往前走，恐怕較難達到你的目標。

建議這段期間凡事要趨於保守，不要太過躁進，暫時先維持現狀，一切以平安順利為主要考量，等到運勢轉強再說。

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運勢轉強的時機點會落在國曆五月六日到八月一日期間。如果需要做重大決策或重大改變，建議在這段期間內施行，成功率會比較高，也比較不會出現意想不到的插曲。

具體來說，國曆二月四日到五月五日這段期間，最容易出現無功而返、功虧一簣、人與人之間產生利益糾紛，以及詐騙的案件，這是屬鼠的朋友在上半年期間裡最需要注意的地方。

牛

時運疲弱，需耐心待機而起

從國曆二月四日開始到五月二十一日這段期間運勢非常弱，如果想要執行什麼事，成功的機率都比較低，甚至會有停滯的情況發生，是想進也進不了、想退也退不了的情況，一切都無法達到自己的期待。建議在這段期間必須要有耐心，凡事不要急著馬上做出決定，因為在運勢弱的期間很容易做出錯誤的判斷而造成損失，建議等到運勢轉強時，再來做決定或執行想實施的方案。

從國曆五月二十二日起，運勢就會開始轉強，這波運勢會持續到國曆八月一日，如果屬牛的朋友過去有什麼計畫沒有成功的，有什麼想做沒有做的，都可以在這段時運轉強的時間內再嘗試一下，成功率會比年初時來得高。

總之，時運弱的時候就一步一步慢慢走，不要用跑的，雖然用走的速度慢，但至少不會有跌倒的情況發生，否則一旦跌倒了，就會產生很多不必要的麻煩出來。

虎

抓緊好時機，設定好目標努力

運勢呈現往上爬升的趨勢，這波的運勢會持續到國曆八月七日。然而，運勢雖然是往上爬升的狀態，但唯一要克服的是，屬虎朋友的內心卻是呈現慌亂的狀態，心中也沒設定什麼目標，這種情形就像一個人獨處在望眼過去全是一片白茫茫的大海一樣，不知道自己該往哪個方向去，既沒有路標指引你，也沒有交通號誌提醒你，現在是該前進還是該停止。

建議在上半年要把握這難得的一波好運勢時機，趕緊設定好自己未來的目標，千萬不能再像過去一樣漫無目的、搖擺不定，必須要拿出該有的堅定意志力，再加上努力地充實自己，才能夠讓目標像運勢如魚得水那般的圓滿成功，也才不會浪費掉這大好的運勢。

兔

迎接強運到來，走出過去陰霾

將開始迎來一波強運，過去曾經歷過的紛紛擾擾，不只讓你心情沉重，甚至還讓你夜夜對著燭影暗自淚流，心情可以說是非常煎熬。但沒關係，這些讓你痛心的事已經快過去了，過去的禍患與波折都將漸漸離你遠去，新的一年就要迎來新的一波強運，國曆二月四日之後的時機就像日正當中、晴空萬里，不但可以正式進行想做之事，還會有貴人相助。

除了迎接強運之外，還建議要走出過去遭受過不好之事的那些陰影，天助自助，讓你的運勢跟你設定的目標搭配起來，以免再度錯過這次的大好運勢。

龍

運勢強，但切忌「太過熱心」

運勢有走強的趨勢，過去曾經面臨的波折，在這個階段都將得到解決，可以說烏雲即將過去，光明將照耀大地，過去曾經無法達到的目標，在此階段有希望可以達成，甚至心中有另外規劃或想做之事，也都能達到自己的期待。建議如果有什麼未達成的目標，可以趁這波運勢再努力一下，成功率會非常高。

要注意的是，在國曆五月二十一日到八月七日這段期間，即使事情進行得非常順暢，卻容易引起他人的誤會，原因就出在「太過熱心」。具體來講，就是介入了上司主管的事情，雖然是好心幫忙，卻反而讓自己沾得一身泥。所以，這段期間雖然走得很順利，也會遇到賞識自己的貴人，但如果上司主管有遇到困難，而你想要幫忙的話，建議適可而止，否則很容易引起長官的猜忌。

蛇

運勢走強，有貴人提拔，過往的不善要審慎處理

運勢會往走強的趨勢發展，過去曾經有過的紛擾將會在這個階段扭轉情勢，尤其是在二月十五日後， 最終會有皆大歡喜的好結局。除此以外，你將會獲得賞識你的上司貴人提拔，甚至提供一個可以讓你發揮的舞台，將有很大的機會步步高升。

上半年是一個重要的時機轉折點，但要注意的是，過去對你曾經不友善的人會讓你想加倍奉還，這一點還是要審慎思考一下，以免再衍生出一些不必要的波折。

馬

運勢向上，但注意小人關的時間段

運勢是向上發展的，過程中難免有些波折，有一些事雖然在短時間內還無法見到成效，但請不要著急，也別太過於焦慮，只要沉得住氣，大致上都不會有太大的波折，甚至心中所設定的目標，都會有圓滿開花結果的一天。

運勢將在國曆六月九日到八月一日開始轉弱，這段期間特別容易出現小人關，影響到的層面甚大，特別是一些誘惑人的詐騙、虛擬不實的迷惑，比如投資、金錢借貸、感情等等，這些都會讓屬馬的朋友在這段期間陷入泥沼，短時間內很難走出來。不過，只要在這段期間多加注意，如果有遇到任何誘惑又不知道該不該做的事，那就不要做，如此便能相安無事且能安全過關。

羊

運勢偏弱，又逢太歲，凡事忌躁進

運勢偏弱。雖然事情發展的速度沒有心中期待的那麼快，但也不至於全部都停滯。這個階段的運勢猶如春天原本該要萬物生長卻沒有生長出來，這代表時機不對，既然知道這個階段的時機不對，就應該把想做的事情減半，以及執行的速度放慢一半，把失誤率及風險降到最低。

此外，屬羊的朋友今年正沖太歲，事情在進展過程中容易有一些突如其來的阻礙，甚至眼看就要有所成功的事，都有可能半途忽然殺出一位程咬金，使事情又起了變化，讓你懊惱不已。所以，在上半年期間，除了把步調放慢，按捺住性子不要躁進外，建議也可以到宗天宮或住家附近大廟點太歲燈，以助力屬羊的朋友暗中化解那些突如其來的紛爭。

猴

時機大好，但要謙卑待人

運勢呈現慢慢往上發展的趨勢，雖然往上速度不是期待中的快，但至少是往好的方向在變化。這個階段，如果過去有不開心的事，從此將漸漸消失，接下來即將是屬於你的光明大道。

建議好好運用這個不錯的時機，過去沒有達成或沒有執行的方案，都可以在這段期間重新提案，成功率會非常高。或許過程中會有一些人為的考驗與波折，甚至讓你有氣無力、心灰意冷，但最終結果卻是對你有利。

然而，運勢雖然往好的方向發展，但這段期間也需要注意小人關，特別是平常圍繞在你身邊的人，因為這階段屬猴的朋友發展得不錯，無形中便多少會表現出飄飄然的感覺，這樣在他人眼中就有點讓人不是滋味了，於是就會時不時地在暗中批評你那得意忘形的態度。因此，建議在發展順利的同時，還要記得謙卑待人的處事態度，這樣才能夠讓你好好地持續發展下去。

雞

運勢低時莫躁進，等待時機才安全

國曆五月六日是一個運勢的轉折點，從國曆二月四日到國曆五月五日這段期間，運勢轉弱，轉弱的程度連祈求神明護佑的成效也相當有限，令人擔心的是，一不小心又會出現許多意想不到的是是非非，讓人無法得到安寧。

更要注意的是，這段期間屬雞的朋友情緒不穩定，很容易做錯決定或誤判局勢，一旦做錯決定，便會讓接下來的路非常不好走，猶如好不容易才辛苦攀爬過一座高山，不料出現眼前的又是一條湍急的河流，必須想辦法橫渡過去才有路可走，可以說是一波三折、驚險萬分。所以，在這段期間建議千萬不要躁進，一切以維持現狀為主，如果有什麼重大的決定必須要做決策，請盡量在運勢轉強的時候再做才相對安全。

運勢轉強的時機點就在五月六日的午時（上午十一點至下午一點），如果有需要做重大決策或執行重大專案，建議在這個時間點過後再做及執行，因為運勢轉強後，整個磁場跟氣場也將跟著不一樣，情緒穩定，思慮清晰，出錯誤的空間相對就會比較少。

書名：《2027問神達人王崇禮金羊吉兆生肖運籤農民曆》 作者：王崇禮 出版社：柿子文化 出版時間：2026年11月4日

狗

行事慢慢思考與執行，小心他人的建議

運勢呈現往下偏弱的發展趨勢，行事很容易誤入陷阱，如果想要從事大的決策或較大幅度的改變，建議要慢慢思考，或者用緩慢漸進式的速度來執行，才會比較安全。如果發生突發狀況，會讓原本的情況變得複雜，後續發展也就很難達到預設的期待。

這階段對於他人所提出的建議或提案要多審慎思考，這些建議或許聽起來覺得不錯，但實際上卻可能漏洞百出，一旦做出錯誤的決定，必然會產生更多的困擾。因此，建議在此期間不要衝刺，以維持現狀為主，多觀望會比較安穩、安全，風險也會降到最低。

豬

運勢如太陽下山，一切等「立夏」後再說

在這個階段，本運元辰明顯轉暗，以象來說，就如太陽漸漸下山，光線不像日正當中那麼明亮，太陽下山後需要再等待一段時間才會再重現光亮；但太陽下山不代表永遠就不會再東昇，時間一到還是會再現光明，而且時間也不會太久，所以不用太擔心。

因為運勢轉弱，心中設定的目標會較難達成，所以這段期間先以維持現狀為主，也不要對他人許下什麼承諾，因為承諾同樣較難達成，否則會使自己成為一個失信的人。

上半年以平安順利為主要考量，一切等到運勢轉強後再說。運勢轉強的時間點在「立夏」，也就是國曆五月六日，之後心中設定的目標就比較容易達成了。

●本文摘選自柿子文化 出版之《2027問神達人王崇禮金羊吉兆生肖 運籤農民曆》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！