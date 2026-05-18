「不知道別亂講！」奪走小孩自信的口頭禪 讓孩子開始害怕表達

「不知道就不要亂講。」

── 想避免出錯，孩子卻開始害怕表達想法

英介（長崎／弟）

我爸爸很重視語言與事物的「正確性」。

媽媽記不清楚想去的商店店名，憑著含糊的記憶開口說話時，總會被爸爸教訓：

「不知道的話，就先搞清楚再講。」

從我小學五、六年級開始，他也對我說起同樣的話。

有一次，我看到一句成語，問爸爸：

「這個『一暴（ㄅˋㄠ）十寒』是什麼意思？」

爸爸說：「沒有那種唸法，要唸就要用正確的唸法。」然後仔細地將讀音與意思解釋給我聽。

還有一次，我不小心說出：

「聽說那個地方發生了海水倒（ㄉˇㄠ）灌。」（正確讀音為「ㄉˋㄠ」。）

爸爸回道：「你最好多讀點書，學會正確的唸法。」

書名：《希望爸媽不曾對我說的「惡魔口頭禪」(雖然我知道，你們是不小心的)》 作者：馬場啟介 出版社：讀書共和國／野人文化 出版時間：2026年2月11日

我其實很想將閃過的念頭、感覺與好奇的事直接說出來，但因為經常被糾正「要用正確的唸法」、「這是常識，不會唸真丟臉」、「連這也不會唸嗎？」、「自己好好查一查」，於是我總會先擔心：「怎麼唸才對？我沒搞錯意思吧？說錯了很丟臉，不想當成沒常識的人。」結果開口前，總要花費不少時間斟酌遣詞用句。

由於隨口說話最後常衍生出不愉快的對話經驗，我很害怕隨意與朋友聊天。不只是聊天，連上課也常常裝作自己聽懂了，不敢提問。

我覺得爸爸的口頭禪，不只讓我對說話變得畏縮，對我的學習態度也產生了負面影響。

解 說

真的難為你了……如同英介先生所說，人越是想凡事都「做對」，反而越不快樂。

我喜歡唱歌，有時用記憶中的模糊歌詞哼唱時，會被孩子糾正：「爸爸，歌詞唱錯了哦。」這時，我總會說：「唱得開心，比歌詞正確更重要啊！」因為世上還有其他比「正確」更重要的事。

英介的爸爸，可能是誤將「正確」與「聰明」劃上等號了吧。

「所謂聰明，就是學會溫柔。」

希望你謹記在心。

●本文摘選自野人文化出版之《希望爸媽不曾對我說的「惡魔口頭禪」(雖然我知道，你們是不小心的)》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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