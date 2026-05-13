5/13國際請病假日：台灣帶病上班拚全勤，瑞士請病假不扣薪、無須醫生證明

5月13日是「國際請病假日（International Sick Leave Day）」，這一天提醒我們：生病時好好休息，不該是一種罪惡感。在講求效率與拚命文化的社會裡，許多人即使身體不適，仍硬撐著上班、上課，深怕被貼上「不夠努力」的標籤。然而，真正健康的工作與生活環境，應該允許每個人在需要時安心停下腳步。請病假，不只是照顧自己，也是對身邊他人的負責。或許我們都該重新思考：努力不等於透支，休息也不是懶惰。（編按）

文／瑰娜（陳雅惠）

生病不要去上班：請病假無須醫師證明不扣薪不扣假

在流行性感冒盛行的秋冬季節，我的同事時常輪流缺席，因為要不是有人發燒，不然就是有人胃腸不適在家休息。某天，我更在公司一角看見一個立牌，上頭的標題叫做「生病不要去上班，請待在家裡」。因為這個標題下得幾乎跟內容農場一樣聳動，所以我按捺不住好奇心往下閱讀。

內文基本上呼籲大家應當停止散播病菌。假使雇員身體不適，便沒有生產力，工作品質也會大打折扣，而且可能把細菌或病毒傳染給同事，造成他人的困擾。文末更特別強調：「生病了，便果斷地打個電話跟主管請假吧。」

那些臺灣有，但瑞士沒有的全勤獎

對我來說，「生病被鼓勵不上班」推翻了我過往在臺灣所熟悉的觀念。在臺灣社會，我們一向重視出勤狀況，除非嚴重病症或事故，學生與員工大都被賦予天天出席的期望。換句話說，乖寶寶就算生病了也會上班上課的。

國小時代，我的導師總會在每個學期末分發各種名目的獎狀。記得小六那年，除了成績優良的獎項，我還意外收下一張叫做「全勤獎」的彩色印刷紙板。

在讀懂字義的當下，我小小的心靈受到極大的震撼，在心裡頭驚呼：「這是什麼鬼呀！」我想這就是所謂的社會化的撞牆期吧。自從那天起，我便在心裡頭記住這件事——師長期望學生能克服種種困難不曠課。假使學生抱病上課，展現強烈學習欲、戰勝身體不適的精神，便值得頒贈獎狀嘉許。而且，大家都應該來上課，好像不可以少掉任何一個人。

10多年後，我正式進入臺灣職場，第一家就職公司更撥出預算設置「全勤獎金」，激勵員工達到零缺席的目標。如果你天天去公司報到，每個月便可以獲贈500元的獎金。相反地，假使你告假，無論病假或特休，500塊便飛了。這是我在瑞士未曾見過的。

瑞士請幾天病假，無須醫生證明、不扣薪

在瑞士，如果員工生病，甚至只是著涼感冒，會被鼓勵在家養病。其實，當地工作者也抱持這樣的觀念，要是生病了，他們會向主管請假，待在家裡休息。而且，依據個別合約，在限定天數（通常3天）裡請病假無須醫師證明，不會被扣薪，更不會被扣有薪假。而且，如有醫生證明，長期的病假也可能會支薪呢。

然而，在臺灣，假如員工身體微恙，老闆大都希望雇員能照常至公司處理公事。如果員工感覺不適，有的主管會希望部屬大方把辦公桌當成自家的睡床說道：「不舒服的話，趴在桌子上吧。」卻不會要求員工直接回家休息。另一方面，很多企業主更設下門檻，雇員必須出示醫生證明才獲准請半薪病假。

尤其，在不少公司，員工生病缺席，得被扣除當日一半的薪資或寶貴的特休假，甚至喪失取得全勤獎金的資格。因此，除非下不了床或患有嚴重病症，許多工作者寧可拖著病體上班，也不願失去全勤獎金、全薪或特休假。

書名：《社畜，也可以很優雅：瑞士地方太太臥底全球最高薪國家的職場必勝心法》 作者：瑰娜（陳雅惠） 出版社：時報文化 出版時間：2019年6月21日

把病菌傳染同事很不OK

在瑞士，人們普遍認為請假休息可以幫助自己早日康復，以最佳狀態回到工作崗位。畢竟，生病時，身體虛弱，精神無法集中，容易造成生產力低落，並不適合工作。另外，如果感染流行性感冒，待在家裡便可以做自我隔離，避免把病毒傳染給同事。否則，讓他人感染自己的疾病是非常失禮的事。

感冒還去公司到底有多麼不OK？我的美國同事F曾經因為感冒好幾天未進辦公室，直到某個下午他突然意外現身。當我看見F，便習慣性地走向前，打算跟他聊幾句。沒想到，他腳下像裝了彈簧似的馬上彈開，又倒退幾步說：「我得了流感，照理說應該不能來辦公室的。不過，我今天在公司有一件要事，不得不回來處理。我現在就要離開了。再見。」接著，他便一臉抱歉，提著背包匆匆地離開公司，留下一臉錯愕的我。

善待自己，身體健康最重要

就算機器，也會自然耗損，必須停工更換零件，更何況我們的身體？在這方面，瑞士雇主相當體恤員工，把偶爾身體不適視為正常的事情，因此允許員工請幾天的有薪病假。另外，人們也意識到在不健康的狀態，無論創意力或生產力都會大打折扣，沒有工作的必要。

如果生病了，在家休息或看病，才能讓自己儘早恢復健康。這個做法也可以避免傳播病菌或病毒。最重要的，因為健康是我們擁有的一切的基礎，所以認真看待身體發出的訊號，照顧自己，是一種必要。假使一時疏忽，讓小感冒惡化成重症，那可得不償失呀。

●本文摘選自時報文化出版之《社畜，也可以很優雅：瑞士地方太太臥底全球最高薪國家的職場必勝心法》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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