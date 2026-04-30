消失在床頭的溫柔：當我長大，那團守護我的「浮光」去哪了？
島嶼上的神與人，都有了牽掛。與神相隨的島民日常，最療癒的「厝邊」故事集！
電母、太陰娘娘、床母、宮娥、觀世音菩薩、九天玄女，收錄六篇短篇、六篇島嶼上的神祇附錄。（編按）
逛書店
文／光風
她想起母親，她只從照片見過，因為母親生下她沒幾日便過世了。她也沒有父親，父親是始終沒被提起的人。她從小由阿嬤撫養長大，長在盛產落花生的芳苑，近海的一個小農村。
阿嬤不知道過得好嗎？她承認自己這幾年與阿嬤有些疏離。但她不是故意的，自從她高中離家到中部唸書，大學又去了更北的城市。那些從未見過的、新奇的、驚訝的、迷人的事物，一點一滴稀釋掉了生活裡有落花生的日子。她有時候會忘記，自己是從農村來的，也會忘記周遭看似孤身一人的人，其實都還有父母親，唯獨她沒有。
她有的，是夜裡的「浮光」。
第一次在床頭見到浮光，或者那是她所能回憶起的最早印象，是她六歲時。她和阿嬤躺在紅眠床上，阿嬤為了哄她入睡，總是哼唱著：「嬰仔唔唔睏，一暝大一寸。」
阿嬤的歌聲又軟又柔，她很少能撐到歌謠的最後一句。但那天不知怎麼地，阿嬤自己先睡著了，而她就像入夜的貓，眼睛還睜得大大的。聽著阿嬤的鼾聲，她一動也不敢動，只能對著床頂發怔。
起初，那團手掌大的浮光淡淡的，像外頭路燈的反射，她一開始並沒有察覺。直到它越來越亮，彷似飄浮的氣球、發光的月亮，以一種朦朧溫暖的亮度懸在那裡，產生與空間無法相容的奇異感。
她想了很久，才終於問出口：媽媽，是妳嗎？
浮光，沒有回答也沒有變化，遲遲不散。
她凝望這樣的光，漸漸睡著了，睡得無比的甜、無比的香，恍惚間還夢見了素未謀面的母親，正對她哼唱那首〈唔唔睏〉。
自此只要失眠，她必會見到那團浮光，飄浮著，懸掛著。有時候，伴隨阿嬤入睡的均勻呼吸聲，她只是靜靜凝望；有時候，她會在心裡對祂說上好一段話，像是阿嬤曬的蘿蔔乾被麻雀吃光、隔壁村阿狗有多壞、因為長高又該買新鞋了……浮光從來不表示什麼，只溫柔地陪伴著，彷似永恆不變也不滅。
然而在她十六歲的某個夜裡，浮光再也沒有出現過。
米菲記得很清楚，當時的她即將前往中部讀高中，前一晚她和阿嬤都有些睡不著，躺在紅眠床上，講了許多許多雞毛般的小事。
眼淚突然流下時，阿嬤自己也嚇一跳，直說：「哎呀，阿嬤是太歡喜，妳長這麼大了，妳阿母知道一定也很歡喜。」阿嬤邊擦眼淚，邊用布滿黑斑的手緊緊牽住她。
（未完）
●本文摘選自蓋亞文化出版之《眾神之島3》。
「琅琅悅讀」與蓋亞文化合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至2026/5/10 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
注意事項：
1. 獎項：《眾神之島3》紙本書一本，共計3名，紙本書由【合作單位：蓋亞文化】寄出（寄送僅限台灣）。
2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
🎁 在職場保持善良真的吃虧？投票抽好書《職場好人學》
🎁 在眾神看顧的島嶼，哪種瞬間讓你感到安定？投票抽好書《眾神之島3》
📰 琅讀金句／進香路上人們相互交流，為了信仰和心念奉獻是真正價值所在
📰 百萬人朝聖保平安！大甲鎮瀾宮媽祖遶境列世界三大宗教盛事
📰 白沙屯和大甲媽祖遶境差在哪？鑽轎腳的意義與禁忌有哪些？
📰 祭拜素食為佳 「世界級女神」傳說神蹟一次看