如何打破啃老現狀？分開住與專家介入，幫助繭居族重啟人生

什麼是繭居族？據日本厚生勞動省的定義，是指超過半年不接觸社會、不上學、不上班，不與外人交往，生活自我封閉的人。 臺灣目前雖沒有明確統計數字，但從醫療臨床和身心科就診人數直線上升，可發現此現象逐年增加……。

文／二神能基、久世芽亞里

第一步：分開住，越遠越好

前面已經談過，把繭居看作家庭問題，想在不對外求助的情況下解決，有哪些缺點。若想改變這種「封閉」家庭，首先家長要懂得放手。

會來機構諮詢的家長、正在閱讀本書的父母，肯定很認真教育、卯足全力面對孩子，只是當你心思全放在他們身上，很可能不知不覺過度干涉他的生活。

而孩子也會認為父母擔心、保護自己是理所當然的，儘管知道不可以繼續下去，卻沒有離開家庭、靠自己努力的勇氣。

如果是早就放棄照顧小孩的家長，當然另當別論，不過現在閱讀本書的人，很可能長期深陷如此親子關係。這就是因為親子間的距離太近所致，有時拉開適度的距離，會成為打破繭居僵局的關鍵。

人類進入青春期、長大成人、出社會之後，本來就會離開父母獨立生活。一般沒有繭居問題的人，出社會後接觸到更多外部世界，在某個時間點離開家裡，外部世界的事物將會占據大部分人生。家長到了這個階段時，不需要再整天擔心孩子，甚至可能從某個時候立場顛倒，變成孩子整天擔心爸媽。對這個階段的家長來說，育兒任務宣告結束，可以自由自在拓展自身的世界，像是發展興趣等，雙方各自面對自己的人生。

但對有繭居狀況的家庭來說，家長可說幾乎占據了繭居孩子的世界。若繼續維持密不可分的親子關係，就沒有外人插足的餘地。對此，我們建議由家長主動遠離孩子，讓孩子不得不面對外在事物。

要和孩子保持物理距離時，分開住是最有效的方法，也就是讓孩子出去自立門戶等。因為彼此近在眼前，且家中感受得到對方的動靜，就很難順利拉開精神層面的距離。順帶一提，有很多案例是家長好不容易讓孩子搬到外面住了，卻又擔心「他有沒有好好吃飯」而隨時拜訪，結果變成孩子只是換個地方閉門不出，仍舊沒辦法與外界接觸。

所以順利讓孩子獨居之後，家長應交棒給相關領域的第三人或是輔導人員。當孩子遇到困難主動聯絡，家長要狠下心說「去諮詢那個人」，增加孩子與輔導人員對話的機會。

要和孩子保持距離，讓他搬出去自己住會很有效，但該方法最常見的失敗原因，是把住處安排在老家附近。家長往往為孩子租離家步行只要五至十分鐘的房子，結果到了晚餐時間，繭居族還是會回家吃飯，親子完全無法保持適度的距離。因此，既然要讓孩子獨立，就應安排在無法輕易回家的遠方。

讓孩子住遠一點，甚至視情況直接離開家鄉，具有很大的意義。

較常見的案例是，繭居族只在夜間前往便利商店或完全不踏出門，而他們的共同心理就是「不想讓鄰居知道自己繭居」。所以在理應上班或上課的白天，就沒辦法前往便利商店。

讓這些人離開家鄉，就不必在意周遭的目光，如此一來，白天想出門時就可以放心出門。事實上，超過十年沒踏出家門的人，搬到協會宿舍後就開始正常外出、能前往便利商店等，這種情況並不罕見。

他們原本只是困在狹窄的生活圈才動彈不得，所以讓孩子離開原本的環境吧。雖然不是這樣就能馬上獨立生活，但至少大部分的人變得能外出購物。

孩子在家、在外，兩個樣

讓孩子搬出家裡，親子得以保持距離，還有另一個效果──當事者可能會表現出與在父母面前時不同的樣子。

雖然有些繭居族一開始是獨居，但後來與雙親同住的案例壓倒性的多。且鮮少有人會在第一次見面時就侃侃而談，他們大多不願意見人，徹底無視他人。我們派遣出租姐姐、哥哥等輔導人員上門時，通常必須隔著門向對方搭話、留下書信，經過一段時間與多次拜訪之後，當事者才會慢慢敞開心房。

當然，也存在無論造訪多少次都完全不回話的人。但在徵得家長同意，讓這些人搬到宿舍後，他們大方得判若兩人。

我們推測會出現如此落差的原因，包括想在父母面前表示出「就算叫來這種人，我也不會講話」的態度、擔心談話內容傳到父母耳裡、待在家裡或這個地區時很難開口等。但無論是哪種，當事者會在離開家裡或家人的瞬間，變得願意開口。

即使是願意和出租姐姐或哥哥說話的繭居族，也很容易在搬到宿舍或是獨居時，說出之前未曾提過的真心話，或人生第一次碰到的事件等。其背後同樣有著形形色色的原因，像是離開家或父母後就有心情說話，或終於從舊環境中解脫等。脫離家庭與地區這些框架之後，相當多人都露出截然不同的面貌，即使是輔導經驗豐富的我們也很難預測，必須實際接觸才會知道事態的發展。

雙親認為的事實，不一定是事實

各個家庭的經濟狀況，會影響孩子能否離開家裡獨居。儘管如此，「憑自家人解決」這種想法，至少應在孩子繭居三年內捨棄。會定下這個數字的原因將在下一章說明。

這裡首先介紹「憑自家人努力↓打開家門↓借助第三方力量」的步驟。

第一步是諮詢，先聽聽看第三方或輔導人員的意見。輔導人員的話語與建議，理應有助於父母正確掌握現況與決定日後行動等。

我們開始輔導前，一定會先和家長聊過，請他們談談孩子的成長經歷與現在的樣子。我們從中得出的感想是，頂多一半的家長一開始就正確掌握問題，簡單來說，就是父母認為的繭居理由往往與事實不符。

我們實際展開輔導，傾聽孩子的聲音後，發現在繭居初期就釋放出某種訊號的案例，比預料的還要多，只是家長沒有發現，久而久之，孩子自然就放棄說出心裡話。在這種狀況下，父母自然無從得知其真心話或繭居的真正原因。

打開家門，讓第三方介入

很遺憾的，透過諮詢即可有所進展的案例並不多。即使家長找輔導人員諮詢後努力改變言行，但對孩子來說，父母依舊是父母，無論家人做了多少努力，終究有極限。很多提供諮詢的窗口始終拿不出成績，就是因為這樣。

有些輔導機構會設置讓當事者放鬆的場所或舉辦繭居族聚會等，讓當事者也可以參加的場合，不過很少人馬上答應邀請。如果家人花時間就能說服當事者參加的話倒還好，但事實是完全不肯參加的占大多數。

家長經諮詢並決定好輔導方案後，接下來的狀況分成三種，當事者答應前往；家長學著改變相處方式後，成功說服當事者前往；最後是無論怎麼努力，當事者仍不肯參加。

雖然目前並無全國性的輔導結果統計報告，只是根據經驗，不肯參加的類型應超過一半。

剛繭居或是當事者年紀還小比較好推動，但隨著繭居時間拉長，當事者年紀增長，願意行動的比例大幅降低，甚至完全不願配合。父母碰壁到一定程度時，往往就放棄讓孩子前往聚會。

當繭居者不肯行動時，只能由第三方上門拜訪。這個階段即為「打開家門」，一如字面上的意思，就是家長讓第三方介入。

各位聽到上門輔導時，是否產生「和當事者成為朋友，並協助踏出家門」這樣的聯想？這是其中一種方法，但讓第三方協助的效果不僅於此。

有時別說和當事者說話了，恐怕連見上一面都沒辦法。儘管如此，當事者感受到家裡有外人出現時，同樣會產生變化。他人踏入家中會擾亂原本壓抑的氣氛，甚至瓦解。而氣氛的變化足以動搖當事者的內心，如此一來就比較容易引起改變。

