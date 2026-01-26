2分鐘國際新聞／以「引起群憤」提升點擊數？「憤怒誘餌」獲選2025牛津年度代表字
文／常春藤解析英語編輯
“Rage Bait” Named Oxford's Word of the Year 2025
2025牛津年度代表字：rage bait 用引戰博取流量
The Oxford English Dictionary (OED) announced on December 1, 2025, that “rage bait” has been chosen as its Word of the Year 2025. The Oxford Languages team defines rage bait as posts that rely on provocative or upsetting content to trigger emotional reactions, a tactic similar to “clickbait” but centered on outrage rather than curiosity.
牛津英語詞典於 2025 年十二月一日宣布，rage bait（憤怒誘餌）被選為 2025 年度代表字。牛津語言團隊將 rage bait 定義為透過帶有挑釁意味或令人不快的內容來引發情緒反應的貼文，其手法與 clickbait（點擊誘餌）類似，但不是著重在好奇心，而是憤怒。
According to the OED, use of the term has tripled over the past year. Casper Grathwohl, President of Oxford Languages, noted that its rise reflects growing awareness of online emotional manipulation. He said the internet has moved from click-driven behavior to an emotion-driven model shaped by algorithms.
根據牛津英語詞典的說法，這個詞在過去一年中的使用量增加了三倍。牛津語言公司總裁卡斯柏‧葛瑞思沃指出，這個詞的竄起反映了大眾對線上情緒操控的意識日益提升。他表示，網際網路已從以點擊為主的行為模式，轉變成由演算法形塑、以情緒為主導的模式。
Other shortlisted words include “aura farming,” the practice of curating an appealing persona, and “biohack,” meaning to attempt to improve one’s health through diet, exercise, or technology.
其他入圍的字詞還包含 aura farming（氣場養成），指的是打造具吸引力的個人形象之做法，以及 biohack（身體駭客），意指試圖透過飲食、運動或科技來提升個人健康。
●本文節錄自《常春藤解析英語雜誌》雜誌 2月號/2026第451期：“Rage Bait” Named Oxford's Word of the Year 2025 2025牛津年度代表字：rage bait 用引戰博取流量。未經同意，請勿轉載。
