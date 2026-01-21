尾牙想求財運？別只拜財神，心念平靜、生活快樂更容易吸財

文／宇色Osel

一睜眼就是付錢──心開，財庫就開

老實說，我們一睜開眼，就有一堆繳不完的錢等著，大至購屋費、醫藥費、貸款、房租、卡費、小孩註冊費……，小至水電費、電話費、買菜錢、加油錢……，然而，有人日日忙碌過一輩子，真正存在身上的錢卻沒多少，有人不用太努力，就可以光鮮亮麗地逍遙過日子，為何會這麼不公平呢？

道教認為一切眾生命屬天曹、身繫地府，而天曹的「財」與「庫」決定了人們這輩子的財運。有財無庫的人無論怎麼努力，這輩子恐怕也存不到什麼錢；相反的，有庫無財之人雖然能存下每一分錢，但無偏財運，僅能靠辛勞工作的微薄薪資過一輩子。

此外，道教更認為每個人投胎到今世前，都曾在冥司借貸「祿庫受生錢」，例如：子時出生的人欠錢一萬三千貫、丑時出生欠錢二十八萬貫、戌時出生則欠錢二萬五千貫、亥時生的人今生欠錢九千貫……，每一時辰都有專司的曹官負責。「祿庫受生錢」未還清，今生所賺的每一分錢都是在補「祿庫受生錢」，得等還清了這筆帳，所賺的錢才會留在世間享用。

同時，我們古代的祖先也相信，我們今世的財祿是由專司財運金庫的財神爺掌管。因此，財祿不亨通時，除了要補足轉世前積欠的「祿庫受生錢」，膜拜掌管各門路的財神爺——例如土地公、武財神、文財神等等——亦能開拓財運。

話說回來，人到底有沒有財庫呢？翻開古今中外的宗教史，各國各地都有自己的招財方法，假使天曹真的掌握人一生的財運，那麼世界上的招財法與宗教觀應會相同，所以說，招財法是因應當地文化、宗教、民間信仰而產生，一種補償人們今生財運匱乏的觀念和儀式。

在靈修派中，靈修人為每一尊仙佛菩薩聖誕祝壽時，仙佛菩薩會視當時情況傳下各種補財庫、添財運的術法，並沒有特定的方式，更沒有連結哪尊仙佛菩薩神脈就能讓財運亨通的說法。

至於為什麼有人跑靈山會靈、接主神，會讓財運變得較好？

瑤池金母慈示——

一個人的心若專注於繁雜、煩心的生活瑣事，思想與眼界便不易開闊。心不平靜，如何接引好財運？

在會靈仙佛菩薩的過程，靈修人的元神意識融入仙佛菩薩廣大無邊的願力中，心的專注會從生活的不如意轉向充滿寧靜的神明而不再起煩惱（神性合一），感受到寧靜、喜悅與殊勝。回到現實時，他的心會變得較不受生活苦境的影響，心寧靜而不再煩苦，財運自然就來了。

書名：《靈視拜拜．我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》 作者：宇色Osel 出版社：柿子文化 出版時間：2025年3月31日

許多人像無頭蒼蠅一樣，不斷補財運、燒金紙、拜財神、花大錢改風水、改姓名等等，希望能藉此跳脫金錢匱乏的困境，卻往往徒勞無功，可說是驗證了瑤池金母的這段話。

針對這一點，《祕密天天練》這本書當中有一段話十分適合分享給大家：「當你不再感覺自己需要錢的時候，金錢才會到來。需要錢的感覺源自你認為自己的錢不夠，因為有這種想法，你才會持續創造『錢不夠』的狀態。你一直都在創造，而說到錢這個部分，你不是在創造『缺錢』，就是在創造『有錢』的狀態。」

臺灣人拜拜，是將力量向外推給神明，較少檢視自己起心動念中是否符合「求神拜佛時的願望」——心念不改，再神通廣大的神明，也很難真正給予什麼幫助，畢竟祂們的角色是協助我們找到出口，而非代我們去完成夢想。許多人就是沒認清這點，才會一直盲求，最終卻是當他人的財神爺，填滿「別人」的荷包。瑤池金母從未跟我說過燒金紙就能化解厄運、避免冤親債主來討債、會註定一輩子沒錢這類的話，反而不斷提醒：做一件你喜歡並且利於眾生的事吧！如果你在現實生活中找不到由衷感到快樂的事，又要如何讓生活變得更富足呢？心生喜悅時，「快樂」可以吸引富足的能量。

●本文摘選自柿子文化出版之《靈視拜拜．我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡