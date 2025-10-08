當AI比朋友更懂你…「寂寞商機」如何爆炸性成長？

在《哈佛商業評論》的〈2025年百大生成式AI使用案例報告〉（How People Are Really Using Gen AI in 2025）中，「心理治療、陪伴」高居榜首，人們讓生成式AI協助完成各項事務之餘，還開始向AI尋求情感連結與基本需求的支持。方舟投資（ARK）的報告也預估，到2030年，用戶與AI陪伴（AI Companionship）相處的時間，將從每年12億小時，增加至7千億小時，AI陪伴相關平台的營收，更將達到1,500億美元（約台幣4.458兆元）。

●本文摘選自商業周刊出版之《台灣AI大未來：解析最新的AI趨勢、台灣情勢、企業布局與個人發展》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／簡立峰、蕭玉品

書名：《台灣AI大未來：解析最新的AI趨勢、台灣情勢、企業布局與個人發展》 作者：簡立峰、蕭玉品 出版社：商業周刊 出版時間：2025年9月9日

技術應用轉向情感需求，AI療癒、陪伴商機大爆發

AI陪伴是全新議題，但背後的核心概念是存在已久的「寂寞商機」。人們早年養電子雞、現在養寵物，部分原因都是出於寂寞。而ChatGPT出現後，不僅聽得懂人話、記得你的經歷、能即時給予回應，還能24小時「說個不停」，等於重新定義「陪伴」這件事。

說穿了，AI的記憶只是一種精密的「記憶反射」，它並非真的記得你說過的話或經歷，而是透過龐大數據的匹配，從中找出與你對話內容最相關的反應模式，模擬出「好像記得」的感覺，只是多數人難以分辨這層差異，很容易誤以為自己被傾聽、理解、記住了。因此，對孤獨寂寞、渴望關懷的人來說，AI給的情緒價值幾乎無可取代。

陪伴的商機

陪伴的市場龐大，除了直覺會聯想到的交友、戀愛關係外，其實還涵蓋兒童、長者的需求。一談到照顧孩子，許多家長是將手機、平板丟給子女，讓3C產品肩負照護責任。對此，做不了大型語言模型、往AI應用靠攏的企業，可以朝「情感陪伴」領域發展。我們看到愈來愈多的應用程式、遊戲結合AI技術，讓「AI夥伴」與孩子互動、對話，這將徹底顛覆未來的教養與學習模式。

AI療癒、陪伴的風潮也帶動「AI網紅」、「AI偶像」的崛起。2025年7月，虛擬歌手「Yuri」正式出道，甚至獲得知名品牌「The North Face」的贊助。巴西一檔談話節目《莫理沙的泳裝計畫》（Programa Marisa Maiô）中，不但身穿黑色泳衣與高跟鞋的女主持人莫理沙（Marisa Maiô）是由AI生成，連來賓、現場觀眾和場景也都是AI所成，加上天馬行空的劇情安排，以及衝擊性畫面，迅速在網路上走紅。

虛擬偶像從來不是新概念，早在卡通時代我們就深深著迷於《哆啦A夢》、《灌籃高手》裡頭角色的魅力，可是AI偶像又略有差異，它搭載一套嶄新的技術，能做到不同的事。

AI網紅、AI偶像會唱歌、跳舞、聊天，不僅輸出內容，還可以變身粉絲的陪伴者。年輕世代已經很習慣與虛擬偶像互動，他們不在意偶像是不是真人，只要有個性、能互動，便有滿足感與陪伴感。而當真假界線變得模糊，就是一種典範轉移。

對品牌來說，真人網紅「翻車」風險太高，對品牌不啻是風險。而AI偶像不會發胖、不會抱怨、不會發表爭議言論，甚至能二十四小時陪伴粉絲，可以長期維持、優化形象。因此，品牌依照自己需求打造專屬的AI代言人、AI寵物，甚至是能講話、與粉絲互動的AI形象，有一定的誘因。

我認為，陪伴型AI若要真正打開市場，必須走向「虛實整合」。AI偶像已經做到這件事了，例如英業達打造的虛擬歌手米拉蜜（Mila Mii），不僅經營線上社群，還在2025年6月，舉辦出道以來的首場實體演唱會。要是更進一步，往「虛擬寵物」發展，未來長者可能會抱著一隻外型逼真的「寵物狗」，不需餵食、不會大小便，但能回應、傾聽使用者，實現「情感陪伴」的功能。

不過，趨勢也帶來許多待解決的問題。

從技術角度來看，AI已經具備高度記憶力與個人化能力，但在使用方面，AI終究有極限。例如，在心理健康領域，法律明文規定，治療必須由具證照的專業人士進行，當AI的功能隨著技術演進，逐漸接近、甚至觸及治療範疇時，潛在風險與不可逾越的紅線在哪裡？

儘管，陪伴型AI才剛剛起飛，但潛在需求龐大，預期將快速成長。科技今日做不到的事，以後未必做不到，如果未來出現以AI陪伴為核心功能的語言模型、產品，涉及的社會、倫理與心理風險將更複雜，勢必要建立嚴格的規範與認證制度。

智慧財產權也是問題。目前，美國對AI生成的內容沒有提供額外或特殊的著作權保護，除非製作者能舉證自己對這些內容有獨特的創意使用。相較之下，中國的態度較開放，只要證明自己「努力」創新過了，就能取得版權。但是，這些仍然處於模糊地帶，各國尚在探索如何在鼓勵AI創新的同時，建立一套明確且公平的法律框架。

千萬別忘了，當市場上充斥著AI內容時，觀眾會不會反撲？有一天，人們會厭倦這些「同質化」的AI角色，回頭尋找人類嗎？物極必反的情緒可能產生，比例會如何變動，無法預測，但我相信未來人類與AI的關係，肯定會是「共同存在」。

