預約明年的療癒時光！《2026老派時光練愛曆X肆一》日日金句溫柔陪伴

琅琅悅讀／ 報時光
報時光的老派日曆，和肆一同探索恆久又經典的習題，讓我們一起在時光裡戀愛，也練愛！（圖／報時光）
報時光的老派日曆，和肆一同探索恆久又經典的習題，讓我們一起在時光裡戀愛，也練愛！（圖／報時光）

文／

●本文摘選自報時光之《2026老派時光練愛曆》👉前往購買，立即珍藏！

若你覺得今年過得並不如意，請不要灰心，再給自己點時間、先善待自己，相信幸福的未來正在前方等你；而若你今年過得很好，也相信來年一定能再將這樣美好延續下去。

「練愛曆」既是「戀愛」的諧音，也是「練習愛情」的邀請。多年書寫情感關係、以溫柔筆觸人心的暢銷作家，近年除《可不可以，你也剛好喜歡我？》書籍IP影視化的好成績外，最新著作《總有一場相遇，是帶著溫柔奔赴而來》也成功打入讀者的心。擁有點亮人心柔軟角落的肆一文字魔力，這一回，將在《2026老派時光練愛曆》持續引發，在老派×療癒×陪伴的設計主軸下，展現對「愛的練習」最溫柔的的鼓勵與陪伴。

圖／《2026老派時光練愛曆》，報時光提供

從「愛自己」的起點出發，一月一主題引導走過關係中的靠近與錯過、失落與修復，再一次學著相信愛、期盼愛。一切的源頭是自己，翻開《練愛曆》，透過老報圖像與溫暖金句，重新拾回那些慢慢說愛、慢慢懂愛的時光。在時間裡練習愛陪伴自己，成就獨一無二的時光禮物。

版面視覺構成疏朗有餘裕，柔雅的配色表現以杏粉、銀、灰、黑構成，特殊色印刷讓老報圖像展現另一種新風貌。（圖／報時光）

嘖嘖期間，凡贊助《2026老派時光練愛曆》提供專屬獨家愛情報好禮，報時光編整百年愛情趣味新聞印製專刊小報，內容涵蓋徵婚徵友廣告欄、愛情解惑專欄、趣味愛情新聞、各式愛情產品與電影廣告，讓你一秒穿越時空，翻閱趣味又浪漫的時代愛戀故事，感受不同年代的練愛樣貌。此外，募資限定福利專屬禮，還有電子版日曆、肆一金句貼紙組、「一刻鯨選」心靈療癒主題課程以及「琅琅書店」肆一電子書專區兩組專屬優惠折扣碼，滿滿誠意。

●《2026老派時光練愛曆》用365天練習愛，自用送禮都值得！

👉即刻入手珍藏

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
報時光 老派日曆 肆一 募資 生活 療癒

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

預約明年的療癒時光！《2026老派時光練愛曆X肆一》日日金句溫柔陪伴

日本妖怪經典BL化！──當熟悉的「雪女」改編成耽美奇譚

總覺得時間不夠 一回神卻滑手機一小時！教你奪回時間主導權

為什麼比你混的人都升遷了？3步驟避免成為職場「隱形貢獻」

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。