預約明年的療癒時光！《2026老派時光練愛曆X肆一》日日金句溫柔陪伴
文／報時光
●本文摘選自報時光之《2026老派時光練愛曆》👉前往購買，立即珍藏！
若你覺得今年過得並不如意，請不要灰心，再給自己點時間、先善待自己，相信幸福的未來正在前方等你；而若你今年過得很好，也相信來年一定能再將這樣美好延續下去。
「練愛曆」既是「戀愛」的諧音，也是「練習愛情」的邀請。多年書寫情感關係、以溫柔筆觸療癒人心的暢銷作家肆一，近年除《可不可以，你也剛好喜歡我？》書籍IP影視化的好成績外，最新著作《總有一場相遇，是帶著溫柔奔赴而來》也成功打入讀者的心。擁有點亮人心柔軟角落的肆一文字魔力，這一回，將在《2026老派時光練愛曆》持續引發，在老派×療癒×陪伴的設計主軸下，展現對「愛的練習」最溫柔的的鼓勵與陪伴。
從「愛自己」的起點出發，一月一主題引導走過關係中的靠近與錯過、失落與修復，再一次學著相信愛、期盼愛。一切的源頭是自己，翻開《練愛曆》，透過老報圖像與溫暖金句，重新拾回那些慢慢說愛、慢慢懂愛的時光。在時間裡練習愛陪伴自己，成就獨一無二的時光禮物。
嘖嘖募資期間，凡贊助《2026老派時光練愛曆》提供專屬獨家愛情報好禮，報時光編整百年愛情趣味新聞印製專刊小報，內容涵蓋徵婚徵友廣告欄、愛情解惑專欄、趣味愛情新聞、各式愛情產品與電影廣告，讓你一秒穿越時空，翻閱趣味又浪漫的時代愛戀故事，感受不同年代的練愛樣貌。此外，募資限定福利專屬禮，還有電子版日曆、肆一金句貼紙組、「一刻鯨選」心靈療癒主題課程以及「琅琅書店」肆一電子書專區兩組專屬優惠折扣碼，滿滿誠意。
●《2026老派時光練愛曆》用365天練習愛,自用送禮都值得!
