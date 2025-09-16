吃藥最好配胃藥？市售止痛藥誰的止痛成效奪冠？誰的副作用最大？

●本文摘選自大是文化出版之《家庭必備，藥物如何治療疾病：醫生沒空解釋，日本理學博士、前製藥公司研究員告訴你，胃腸藥、失眠藥、感冒、抗過敏、抗憂鬱……怎麼吃藥不傷身又有效！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

感冒藥一定要配胃藥吃？

我想不少人都有這樣的經驗，一吃完感冒藥，就覺得胃謅謅。

退燒止痛藥雖然對感冒有效，但也有讓人詬病的副作用，那就是消化性潰瘍──腸胃因為胃酸過多，而造成組織的潰瘍。

在正式介紹胃痛副作用前，我們必須先從環氧合酶說起。

事實上，環氧合酶並非單一酵素，也分好幾種。

不過，它的分類較為簡單，純粹以數字編號。例如：COX−1 或COX−2。雖然研究報告顯示另有COX−3的存在，但目前相關功能仍尚未證實。

就以COX−1 與COX−2 來說，雖然同樣是酵素，卻有各自不同的功能。

COX−1 是存在於胃黏膜、腎臟或血小板等組織中的酵素，負責生成各種前列腺素，以維持人體機能的運作。換句話說，就是保護我們的胃黏膜或腎臟。

而COX−2 則是發炎時患部所產生的酵素。但與COX−1 不同，COX−2 並非體內既有的酵素，而是人體在受到有害物質刺激時，會衍生出前列腺素，啟動發炎機制。

因此，同樣是環氧合酶，其實只有COX−2 與發炎息息相關。

麻煩的是，洛索洛芬或布洛芬這類退燒止痛藥，雖然能抑制COX−2，卻也會抑制COX−1，影響人體機能的正常運作。

雖然胃酸能幫助我們消化食物，具有殺菌的作用，但就像酸雨或鹽酸一樣，強酸也會對身體造成傷害。

幸好，為了防止胃受到強酸的傷害，胃壁會分泌略帶鹼性的保護黏液，形成一道屏障。而上述的前列腺素，則能促進這種黏液的分泌、增加胃黏膜的血流量，促進細胞修復與再生，進一步加強對胃的保護。

換句話說，當前列腺素分泌減少時，胃黏膜的保護功能就會變弱。這也是為什麼一吃感冒藥，我們便覺得胃謅謅。

因此，服用退燒止痛藥時，反而可能造成胃或十二指腸（最靠近胃的小腸）的黏膜受損。

止痛藥，誰的成效奪冠？

接下來，讓我們進一步比較常見止痛藥的差異：

◦洛索洛芬 ◦布洛芬 ◦阿斯匹靈

在這三種常見的止痛藥中，以阿斯匹靈的歷史最為悠久。

1819 年，人類從柳樹皮萃取出一種名為水楊苷（Salicin）的分子，並發現經過化學反應衍生出的水楊酸（Salicylic Acid），不僅具有降溫或止痛的效果，還能抑制發炎的症狀。

隨著時代的進步，水楊酸終於改良成阿斯匹靈。同時，在德國的拜耳（Bayer）公司的包裝下，於1899 年正式上市，並廣泛使用於全球各地。然而，時至現今，含有阿斯匹靈的成藥已經越來越少。

取而代之的，正是洛索洛芬與布洛芬。實際上，就止痛效果來說，這兩種藥物的止痛效果已被證實比阿斯匹靈更強。

關鍵在：肝臟的酵素

在將阿斯匹靈從神壇擠落的後浪中，止痛、退燒，甚且消炎方面的功效都不容小覷。再加上，為了減少消化性潰瘍，這種藥的分子結構也經過特別的化學設計。

說到這裡，各位不免好奇吧？其實關鍵就在於：肝臟的酵素。

為什麼？就如同第一章所說的，當我們吞下的藥劑被小腸吸收以後，首先傳輸到肝臟。其中，部分藥劑受到肝臟中的解毒酵素影響，會被排出體外。

洛索洛芬的厲害之處在於，會善用肝臟中的酵素，轉變成具有退燒止痛藥效的結構。

不只是肝臟，體內其他部位（如腸道、血漿或目標組織）也可能透過酵素作用，將藥物轉換為具有藥效的活性成分。這類必須經過體內轉換才能發揮作用的藥物，稱為「前藥」（Prodrug，亦稱前驅藥）。

那麼，前藥有什麼好處？

我們就以洛索洛芬來說明。當我們服用退燒止痛藥後，藥物在體內被吸收的同時，可能會抑制胃黏膜中前列腺素的生成，導致胃黏膜的保護能力下降。

以洛索洛芬而言，未經肝臟代謝的前藥本身藥效較弱，尚不足以抑制環氧合酶，因此還不至於讓腸胃不適。

然而，經過肝臟的酵素轉化以後，就開始發揮原有的化學結構。除了洛索洛芬以外，還有其他相似的前藥，但阿斯匹靈與布洛芬並不屬於這種類型。

儘管如此，這並不代表洛索洛芬就沒有副作用。

經過肝臟酵素轉換的洛索洛芬， 當然會抑制COX−1。換句話說，在我們吞下洛索洛芬時，它不會馬上抑制COX−1（對胃有保護作用的酵素），所以對腸胃的刺激比較小；但經過肝臟的酵素加持以後，就會對胃部造成負擔。因此，服用時，仍應注意可能帶來的副作用（例如消化性潰瘍的患者）。

當然，洛索洛芬的副作用不僅止於此，因此含有洛索洛芬的非處方藥，皆被歸類為第一類醫藥品。

也就是說，購買這類非處方藥時，必須接受藥師的指導與建議。換句話說，即使我們想在藥妝店購買含洛索洛芬的藥品，如果沒有藥師在場就無法購買，這正是基於對藥物副作用的嚴格把關。

布洛芬後來居上的原因

接下來，讓我們來看一看布洛芬的特點。

布洛芬除了退燒止痛的藥效較佳，同樣也具備抑制發炎的功能。雖然不像阿斯匹靈那般老字號，但時日也不短，早在1969年就有英國醫院率先使用。

當時，為了減少阿斯匹靈的副作用而開發的這款藥物，算是非常成功。

日本則是在1971年，由科研製藥廠推出布洛芬錠100（Ibuprofen Tablets 100mg）。一直到1985年，才正式開放為非處方、一般大眾也能自行在藥房購買。

其實在海外，布洛芬的使用比洛索洛芬更為普遍，且有效性與安全性也已獲得臨床證實。此外，布洛芬容易被子宮吸收，因此對減緩生理痛亦特別有效。

相較於洛索洛芬，管制較為寬鬆的布洛芬成分則被歸類為第二類醫藥品──即使沒有藥師，一般人也可以購買（按：在臺灣，布洛芬可於藥局購買）。

不論是日本國內還是國外，布洛芬都被廣泛且長期使用，其安全性也有一定的保障。只不過布洛芬同樣會抑制COX−1，因此服用前仍須仔細評估。

此外，關於服用藥物的安全性，其實與劑量的多寡密切相關。自2012年起，布洛芬的每日用量上限為600毫克。

目前市面上，除了有SS製藥的EVE，布洛芬含量為一般劑量（最大劑量為400毫克至450毫克），也有佐藤製藥推出的Ringl Ivy α200，這類含有高劑量布洛芬的產品。

此外，除了單純的解熱鎮痛藥，其他含有多種成分的綜合感冒藥，為了加強效果，也會提高布洛芬的用量。例如：興和製藥的Colgen Kowa IB錠TXa、合力他命製藥的BENZA BLOCK L升級版，皆含有每日最高劑量600毫克的布洛芬。

然而，藥效與副作用常常並存，雖然高劑量的布洛芬能發揮較強的藥效，但副作用也就越強。因此，患有胃或十二指腸等消化性潰瘍的人應避免服用。

對於高血壓或腎臟病的患者，也需多加注意。

此外，布洛芬除了會影響消化系統，還可能引發氣喘。事實上，類似退燒止痛藥等帶有抑制COX作用的藥品，都必須注意氣喘的副作用。

前面介紹的高劑量市售成藥，屬於第二類醫藥品，即使沒有藥師特別叮囑，也可以直接購買。

不過，從安全性的角度來看，在選購這類藥品時，仍建議優先諮詢藥師的意見。

