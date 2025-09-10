找不到自己的穿搭風格？用「三詞法則」打造實穿、有品味的衣櫃

文／艾莉森．柏恩斯坦

挑選你的關鍵詞

這個簡潔的三詞組合，將成為你改頭換面的指南，提點你的現況、熱愛的事物，以及即將發展的樣貌。它肯定了你的直覺，陪伴著你邁出下一步，並確保你朝著正確的方向前進。這個練習沒有對錯之分，所以請保持輕鬆愉快的心情進行。你可以隨時更替這三個關鍵詞──它們就像你自己一樣，會隨著時間變化。初次選定之後，它們可能在幾週內變得更加精細準確。敬請保持開放的心，迎接今日的狀態，以及未來的無限成長空間。

（圖/創意市集）

首先，利用「風格詞彙輪」來協助你的探索，列出吸引你的關鍵詞，接著詢問自己：哪些顯而易見地描述了你的風格？哪些讓你心動，即便你的衣櫃尚未完全體現它們？接下來，開始篩選這些觸動你的詞語，決定哪些能夠成為以下三種類別的候選詞。有些人喜歡邊塗鴉邊思考，有些人則會立刻做出選擇，也有人寧可深思熟慮一整週。

無論如何，你都應該一邊檢視你的衣櫃，一邊進行最終的選詞過程。一旦我們曉得如何參閱這份過濾後的清單，以及該注意哪些細節後，就能利用它幫助你找到專屬的風格了。

關鍵詞No.1

你的「常用款」將定義第一個關鍵詞，我稱之為實用詞。這是你目前的風格註腳，也是你的舒適圈──一個讓你感到自信而自在的地方。仔細觀察你經常穿的衣服，你看到了什麼？把對應這些衣服的詞彙記錄下來，它們的共通點是什麼？有什麼關鍵詞能夠連結它們？如果你依然搞不清楚，也可以拍攝一整週的穿搭，一天一張，再檢查它們的相似之處。什麼樣的關鍵詞能串聯這些特點，用來形成你的風格？

關鍵詞No.2

這個階段開始振奮人心了。你的第二個關鍵詞，應該充滿願景，指引你邁向我們之前談及的未來。它是一顆帶來啟發的北極星，會推動你向前行。如果說第一個詞代表你的必備單品，是讓你感到輕鬆自如的已知地盤；第二個詞則是星光熠熠的地方，屬於創意、好奇心與蛻變的舞台。

當然，你不必完全按照這個方法來選詞。不過我發現有些人特別鍾愛這些規則，它確實能讓選詞的過程變得更加簡單明瞭。

與安琪拉合作時，她的前兩個選擇非常明顯。只要瞥一眼她的衣櫃，我們就能看出她的前兩個關鍵詞──「浪漫」和「運動」──正是她風格中最顯著的層面。當她意識到自己的上班服和週末休閒服裝不必互相排斥，而是可以和諧共存時，簡直靈光乍現。在那一刻，她發現衣服不再需要壁壘分明，反而可以讓這些看似對立的元素融合在一起，翻轉出新花樣，讓每個造型都能兼納兩種特質。當你不再將衣櫃視為塞滿不同類型或自我的隔間，而是開始思考如何讓個人風格展現於每一種穿搭中（無論身處工作場所、外出晚餐，還是騎車前往下個目的地中），便能擴張更多選擇性。

例如，一件優雅的絲質細肩帶連身裙或簡約的棉質洋裝，可以搭配安琪拉最喜歡的運動鞋，或是用一件Isabel Marant的飛行夾克配上褶邊洋裝。透過這樣的混搭，她可以為每一套造型注入個人特質，比起單純穿上浪漫的鏤空蕾絲襯衫和蛋糕裙，更加生動有趣且稱心。

（圖/創意市集）

你不會想讓自己看起來像是直接把櫥窗模特兒的造型買下來般。經由巧妙的混搭法，你的獨特風格才能大放異彩；「三詞法則」能幫助你在挑選鍾愛款式的過程中，更深入了解自己，探索出你與世界的關係。

關鍵詞No.3

第三個關鍵詞則是提供了一種情感上的對應，描繪你穿著打扮時，期望能觸發的感受。例如「強大」這樣的形容詞，對於某些人來說，或許意味著「色彩繽紛」；但對於其他人，卻可能代表「性感」。「性感」對於不同的人來說，也永遠不會有百分百完全相同的定義。選擇第三個關鍵詞應該是個愉悅的體驗，彷彿一切終於水到渠成，恰到好處地合而為一。如果它尚未帶給你這種感受，也沒關係。有時候，尋找你的第三個詞需要一點時間和調整，直到它至臻完善。

挑選第三個關鍵詞時，我們仔細查看了安琪拉的衣櫃，想像什麼才能真切地反映她的風格，鼓舞她繼續前進。「優雅」近乎合格，甚至「休閒」也成為了候選詞。然而，我們探索了她在日常穿搭中最青睞的元素，最終選擇了「經典」。作為第三個關鍵詞，「經典」不僅幫助安琪拉心裡感到更加安穩，也讓她的造型更具完整感，尤其能在她嘗試新造型的重要時刻，引導她避開過於趨附流行的選項。這個關鍵詞架起「浪漫」和「運動」之間的橋樑，賦予她穿搭風格的連貫性。

每當安琪拉覺得某個造型有些不妥時，便可以對照她的「三詞法則」。例如當她穿上細肩帶連身裙和運動鞋，再搭上飛行夾克，卻發現自己看起來有點太運動風時，就可以捨棄飛行夾克，另選一件經典的西裝外套來降低造型的健身感。如果她的穿搭過於偏向浪漫風──如荷葉邊上衣配絲質裙子，她也能加上運動鞋、飛行夾克或寬鬆的丹寧襯衫以維持平衡。因此，「浪漫」、「運動」和「經典」成為了她的新風格代碼，當某些造型不對勁時，她就可以利用這些關鍵詞作為檢查清單。每一套造型都該或多或少應用這三個元素，綻放獨特魅力。對安琪拉來說，能夠將真實自我與目的性融入她的風格，是一種自由解放。「我終於頓悟了！」我們的諮詢結束後，她傳了訊息給我：「我現在明白，其實不需要把這些主題分開，而是可以結合並開拓出獨一無二的風格，這真的很有趣。」

融冶之道

人們經常選擇不「相襯」甚至是對立的詞語！但這也正是這件事的美妙之處──我們是擁有多重層次的存在，可以同時兼納許多特質。所謂的個人風格，正是誕生自我們所有面向的總和。你可以走巴洛克風，喜愛飾有華麗印花或繁複紋樣的物件，但同時又被極簡風格所深深吸引。若想要瀟灑地彰顯這種特殊組合，不妨選擇一件素雅的高領衫搭配高腰長褲，再加上復古的天鵝絨刺繡披肩、一雙俐落靴子和金色耳環。

如同使用任何工具般，掌握住要竅才能發揮「三詞法則」的最大功效。關鍵在於，不要期望每一件單品都能滿足三個關鍵詞的標準，而是要透過整體造型的疊搭累加，全面地散發你想傳達給世界的能量。因為真正的美感不僅來自於你所選擇的單品，更在於你如何玩出它們之間的化學反應。

關鍵三詞：你的編輯濾鏡

另一種有效運用「三詞法則」的方式，就是把關鍵詞當作篩選工具。它提供你淘汰的準則，協助你放下那些不再適合你或不符合風格的衣服，同時也迫使你以全新且更深層的方式，審視想要為衣櫃增添的元素。當安琪拉以「三詞法則」的濾鏡注視自己的衣櫃時，她意識到自己缺少一些能夠串連所有物件的經典款式。與其瞎猜應該添加什麼，不如更策略性地去搜尋哪些經典單品來完善她的衣櫃。

考量了她的關鍵三詞，安琪拉最後從諸多洋裝中挑選了幾件捐出去。它們是便利的穿著，但稍顯侷限，缺乏創新空間。洋裝雖然非常好看，但穿上一件完整度高的單品，也會縮減混搭和變換風格的空間。透過精簡她的衣櫃，安琪拉創造了構築不同造型的機會，並享受配搭衣服的樂趣。因此她為其他經典且多功能的單品騰出了空間。我們找到一條方便洗滌的漂亮絲質長褲，既適合上班時搭配一件簡約T恤和西裝外套，也適用於週末的單車之旅。她還選了一雙格外經典又能呈現運動風和中性氣息的樂福鞋，適時為柔美的造型增添了些許銳利的帥氣，同時也提供了一個比運動鞋看來更正式的替代選項。

（圖/創意市集）

最重要的是，自從掌握了她的「三詞法則」，並重新體悟了個人喜好和欲望，以及向世界展現自己的理想方式後，安琪拉終於明白她其實有所選擇──對於服裝語言傳達的訊息，她擁有絕對的掌控權。這是一種強大的感受。她最真實的自我，終於能夠被看見與肯定，她也能更透澈地認識自己。以「三詞法則」為嚮導，她能夠選擇一種以真誠、精心設計且原創的方式來表述自我；不管外在條件如何，她都做得到。

我們經常覺得必須選擇那些安全但平淡無奇的裝扮，才能在工作或是婚禮之類的特定場合穿著得體。不過在「三詞法則」的幫助下，你能夠以真實的樣貌現身。為著不同場合打扮正是考驗關鍵詞的絕佳機會；我曾經好幾次看到客戶為某個活動購買服裝；比起考慮自己的風格或長期的穿著需求，反而屈就於活動本身。儘管配合周遭環境和社會規範很重要，但無論你要前往何處，依然應該要做自己。再以安琪拉為例，我可以輕易為她想像出一套美麗晚裝：一件黑色絲質細肩帶連身裙，類似她日常生活中喜歡穿的款式，再搭配她那狂野的捲髮和經典的紅唇，就能加強展現安琪拉活力充沛與浪漫的天性。我們沒有必要變成別人。

●本文摘選自創意市集出版之《理想時尚聖經：從衣櫃減法開始的風格覺醒指南，專屬關鍵字X穿搭公式 X九大經典萬用單品，穿出最好的妳自己！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

