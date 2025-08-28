泰勒絲如何成為巨星？把失戀心碎寫進歌裡 唱出多首暢銷金曲

文／安妮．扎勒斯基（Annie Zaleski）

01 啼聲初試

泰勒絲還是青少年時，便出版了同名的出道專輯。該專輯大發異彩，在《告示牌》鄉村歌曲排行高居第一達二十四週之久，並讓她提名葛萊美最佳新人獎。（她敗給艾美．懷絲Amy Winehouse）「我回顧十六歲時製作的唱片，快樂便會在心中油然升起，」泰勒絲說道。「我有幸讓那些感受永存，即使是滿心怒氣，看什麼都恨的時候。好像多年來都用錄唱片來寫日記，這真是天賜的福分。」

提姆麥格羅Tim McGraw

發行時間：2006年6月19日（單曲）／2006年10月24日（專輯）

詞曲作者：Liz Rose、Taylor Swift

製作人：Nathan Chapman

其他版本：電台編輯版、蘇活區的現場iTunes秀

〈提姆麥格羅〉無疑是有史以來最佳的出道單曲之一。這首憂鬱的鄉村歌曲發行時，年僅十六歲，它融合感傷的木吉他與悠揚的提琴、班鳩琴和振諧吉他。她的嗓音既純真又自信，明顯有種適合懷舊氛圍的鼻音。

泰勒絲在高一時創作了〈提姆麥格羅〉。「我是在數學課堂上，想出這個旋律。」她在2006 年說道。

「我就在自己的坐位上，哼起這個旋律。」泰勒絲無心做數學題目，一心想著男友；因為他即將上大學，她知道兩人的緣分所剩無幾。「我逐一細數能讓他想起我的事情，」泰勒絲繼續說道。

「沒想到第一個浮上心頭的，竟是我最喜歡的鄉村歌手提姆．麥克羅。」

這首情歌，泰勒絲和莉茲．羅斯僅用了十五分鐘便完成，講述一段注定分手的短暫夏日戀情。（「這十五分鐘，可能是我一生中最美好的十五分鐘。」泰勒絲日後回想道。） 雖然分手令人心痛，但敘述者只留下他們倆在一起時的美好回憶—比如對方對她明亮雙眸的盛讚，或者夜晚兩人一起聽她最愛的〈提姆麥克羅〉共舞。（泰勒絲後來透露，她指的是麥克羅在2004 年的歌曲〈Can’t Tell MeNothin’〉。）最後，還有一個重要細節：為了能有個了結，敘述者給她的前男友寫了一封信，表達她希望他也能同樣珍視這段美好回憶，並永遠將她與〈提姆麥克羅〉聯想在一起。

〈提姆麥格羅〉成為泰勒絲首支在美國的熱銷金曲。2007 年初，這首歌在《告示牌》（Billboard）熱門鄉村歌曲榜衝到第六名，並在《告示牌》一百首最熱門歌曲榜上排名第四十位。說來也巧，提姆．麥克羅在現實中見證了這一項成功：2007 年，泰勒絲在麥克羅與其妻子費絲．希爾（Faith Hill）的Soul 2 Soul 巡演部分場次上，擔任暖場嘉賓，演唱了這首歌。即使在當時，大家也看得出來，泰勒絲將是明日巨星。「費絲和我都知道，她氣勢如虹，」麥克羅在2023 年說道。「她天賦異稟。」

書名：《泰勒絲：聽她訴說歌曲背後的故事，看她引領新時代音樂傳奇（全書收錄：泰勒絲全球巡迴演唱會精美彩照近200張）》 作者：安妮．扎勒斯基（Annie Zaleski） 出版社：大都會文化 出版時間：2025年1月1日

泰勒絲後來還不保留地公開對麥克羅表達感激之情。2018 年，在納許維爾的尼桑體育場（Nashville’s Nissan Stadium）舉行的演唱會上，她不按原來安排，徑自走向鋼琴，當場演奏〈提姆麥克羅〉，距離泰勒絲上次演奏此曲已隔五年。在演奏當中，她介紹了兩位特別嘉賓：希爾和麥克羅本人。當泰勒絲唱到歌詞中麥克羅的名字，她指向站在她旁邊的麥克羅示意—這是個惺惺相惜的回報時刻，在場無人不為之感動。

燒掉的回憶

發行時間：2008年2月4日（鄉村單曲）／2006年10月24日（專輯）

詞曲作者：Taylor Swift、Liz Rose

製作人：Nathan Chapman

其他版本：電台編輯版、摇滾混音版、蘇活區的現場iTunes 秀

有關青少年時期需要面對的事中，最痛苦的莫過於感情受挫。然而，把這些心痛舒發出來，能讓痛苦不再讓人無法承受。在〈燒掉的回憶〉中，敘述者痛斥她的前任，稱他心中只有自己，滿口謊言，還表達他浪費她的生命，讓她火大。她揚言報復—使用諸多手段包括與他的朋友約會—並警告他離自己遠一點，因為他不會想要碰到她爸爸。而副歌則直擊要害，取笑他開什麼愚蠢的小卡車，並指出他對她已毫無意義，會將他的照片通通燒掉。

每次唱這首歌之前，我都會告訴觀眾，我真的盡力做個好人，」泰勒絲曾說道，「但如果你讓我心碎，糟蹋我的感情，或者對我太刻薄，我會寫首報復你的歌。」泰勒絲接著笑了笑，緩和氣氛，免得像句氣話，但每次當她現場演唱這首歌，她知道〈燒掉的回憶〉別具意義。「這首我在所有的巡演上都會演唱，」她說。「即使它還沒以單曲發行，但每次唱它，所得到的現場反應最多。」

原因不難理解：不但歌詞唱出大家的心事，樂曲也能呈現大家心中的怒氣。〈燒掉的回憶〉當中有泰勒絲強烈的性格與獨特的鼻音，再加上班鳩琴、踏板電吉他、小提琴和曼陀林，換言之，這是首情緒激動的鄉村流行歌曲，並是以搖滾樂般的粗獷方式演唱。泰勒絲說道：「我想女孩能對這首歌產生共鳴，是因為它基本上就是表達怒氣。兩人分手或者感情出問題，你完全可以生氣。這首歌毫不隱藏、不留情面。甚至有點搞笑，裡頭還有那麼些火藥味。」

這首歌裡的渣男，據傳聞就是泰勤絲的高中男友喬丹，還好他後來與同班同學的雀兒喜結婚了；他聽得出歌中自我解嘲的幽默。多年後雀兒喜說：「喬丹當年的反應是，我又不是老粗，她讓我看起來像個老粗！除了這點以外，我們只覺得這首歌有點好玩。」

〈燒掉的回憶〉再次成為跨界暢銷曲，登上《告示牌》鄉村歌曲榜第三名，及《告示牌》百大熱門歌曲排行榜第二十八名。後來，泰勒絲改寫了一句可能被曲解為恐同的歌詞。「〈燒掉的回憶〉那些句子的原話是『我恨你的卡車』、『我恨你忽視我』，以及『我恨你』」她解釋，「如今，我會以大不相同的方式，表達那種話語，以及感受那種心痛。」

●本文摘選自大都會文化出版之《泰勒絲：聽她訴說歌曲背後的故事，看她引領新時代音樂傳奇（全書收錄：泰勒絲全球巡迴演唱會精美彩照近200張）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

